Intempéries en Italie: des trains CFF supprimés

Il faudra prendre son mal en patience pour se rendre en Italie avec les CFF.
Les voyageurs sont priés de se rendre en Italie via le Simplon et Domodossola.Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Intempéries en Italie: des trains CFF supprimés

Le trafic ferroviaire entre la Suisse et l'Italie est fortement perturbé. Tous les trains longue distance entre Chiasso (TI) et Milan (I) sont supprimés.
24.09.2025, 10:5424.09.2025, 10:54

Le trafic ferroviaire est toujours interrompu entre Chiasso (TI) et Milan (I) en raison des dégâts causés par les intempéries dans le nord de l'Italie. Tous les trains du trafic international longue distance sont supprimés.

Les voyageurs sont priés de se rendre en Italie via le Simplon et Domodossola. Cette recommandation reste valable pour toute la journée de mercredi, ont indiqué les CFF. En revanche, les trains du trafic régional international circulent à nouveau selon l'horaire.

Les CFF ont un nouvel ennemi

La ligne ferroviaire entre Carimate et Seregno (I) est à nouveau entièrement opérationnelle depuis mercredi matin, ont ajouté les CFF. Il faut toutefois s'attendre à des retards d'environ 10 minutes.

Liaisons par bateau impactées

Dans la région de Carimate, les fortes pluies de lundi ont provoqué des inondations et des dégâts sur le réseau ferroviaire italien. Des bus de remplacement ont été mis en place pour transporter les voyageurs.

Les intempéries ont également conduit à des suppressions de liaisons par bateau dans la partie sud du lac de Lugano. Le niveau de ce dernier a fortement augmenté ces dernières heures à cause des précipitations, compliquant le passage des embarcations sous le pont du barrage de Melide, a annoncé mercredi la compagnie de navigation du lac de Lugano. (jzs/ats)

