Un train a déraillé à Täsch en Valais

Un train a déraillé en Valais
Un train a déraillé dimanche à la hauteur de Täsch. Les passagers ont été redirigés vers des bus de remplacement.
Un train des Chemins de fer Matterhorn Gotthard a déraillé dimanche peu après 9 heures près de Täsch (VS). Les voyageurs ont été transportés par des bus de remplacement.
Le train régional circulait de Viège en direction de Zermatt lorsque la partie avant du convoi a déraillé à hauteur de Täsch, a indiqué dimanche le service de presse de la compagnie ferroviaire, contacté par Keystone-ATS, revenant sur une information de 20 Minuten.
Les passagers ont été évacués. Ils doivent actuellement prévoir un temps de trajet plus long. On ne sait pas encore quand la perturbation prendra fin, a ajouté la porte-parole à Keystone-ATS. (ats)
