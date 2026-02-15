en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
train

Un train a déraillé à Täsch en Valais

A l&#039;abri des chutes de pierres et des avalanches: à partir de 2035, le train devrait passer par un tunnel entre Zermatt et Täsch.
Le train circule entre Viège et Zermatt. Image: Matterhorn Gotthard Bahn

Un train a déraillé en Valais

Un train a déraillé dimanche à la hauteur de Täsch. Les passagers ont été redirigés vers des bus de remplacement.
15.02.2026, 16:2515.02.2026, 16:25

Un train des Chemins de fer Matterhorn Gotthard a déraillé dimanche peu après 9 heures près de Täsch (VS). Les voyageurs ont été transportés par des bus de remplacement.

Le train régional circulait de Viège en direction de Zermatt lorsque la partie avant du convoi a déraillé à hauteur de Täsch, a indiqué dimanche le service de presse de la compagnie ferroviaire, contacté par Keystone-ATS, revenant sur une information de 20 Minuten.

Ce nouveau train de nuit privé avance sans les CFF

Les passagers ont été évacués. Ils doivent actuellement prévoir un temps de trajet plus long. On ne sait pas encore quand la perturbation prendra fin, a ajouté la porte-parole à Keystone-ATS. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Seedance 2.0: l'IA de Bytedance fait de l'ombre à Google et OpenAi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici pourquoi l’industrie suisse a perdu 15 000 emplois
Des emplois sont supprimés ou délocalisés à l’étranger. Le secteur manufacturier suisse traverse une crise depuis déjà quatre ans. Quelles en sont les causes?
Le bilan des dernières années est morose pour l’industrie suisse. Depuis quatre ans, elle perd des commandes. Depuis trois ans, son chiffre d’affaires recule. Et depuis deux ans, elle ne voit plus d’autre solution que de supprimer des emplois.
L’article