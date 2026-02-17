«Génocide à Gaza»: avalanche de réactions après un commentaire RTS

Le bob israélien et deux tweets, l'un de Rima Hassan, l'autre du compte Sword of Salomon. image: capture

Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct

En s'éloignant du commentaire sportif pour critiquer le pilote du bob à deux israélien participant aux JO de Milan-Cortina, un journaliste de la RTS provoque une polémique. Rima Hassan le soutient, la CICAD demande que des sanctions soient prises.

Le pas de côté du commentateur de la RTS au passage du bob à deux israélien lundi sur la piste olympique de Cortina fait le buzz sur les réseaux sociaux, en particulier en France. Pour les uns, c’est un dérapage inadmissible, pour les autres, c’est un acte de courage.

Stefan Renna avait visiblement préparé une fiche. La descente du duo de bobeurs israéliens à peine entamée, le journaliste sportif ne parle plus alors que du pilote, un certain Adam Edelman, non pas pour critiquer sa conduite aléatoire sur la glace – 26e et bon dernier au terme de la deuxième manche – mais de son pédigrée politique au regard de la guerre à Gaza.



Nous reproduisons son commentaire en deux parties:

«Adam Edelman, première participation aux Jeux olympiques, qui s'autodéfinit "sioniste jusqu'à la moelle", je le cite, et qui a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux en faveur du génocide à Gaza.»

«Je vous rappelle que "génocide", c'est le terme employé par la commission d'enquête de l'ONU sur la région. Adam Edelman a notamment dit de l'intervention militaire israélienne qu'elle était, là aussi je cite, "la guerre la plus moralement juste de l'histoire".»

Résultat: de nombreux comptes «antisionistes», dont certains portent des noms bien connus, félicitent le journaliste. Rima Hassan, la députée européenne de La France insoumise, très impliqué dans la cause contre Israël qu’elle dépeint comme un «Etat génocidaire», écrit sur X:

«Il a parlé pour le peuple», ajoutant: «Il s’est sacrifié même» Rima Hassan

Le député apparenté France insoumise Aymeric Caron, pas moins pourfendeur d’Israël que Rima Hassan, salue le «boulot impeccable» du journaliste de la RTS:

«A écouter avec attention. Boulot impeccable de ce journaliste, purement factuel, et qui pourtant en faisant son métier avec conscience montre l’étendue du naufrage général dans les médias occidentaux en ce qui concerne Gaza. Non, le drapeau israélien, pays coupable de génocide, n’a rien à faire aux JO, et les athlètes qui soutiennent le génocide devraient être interdits même sous bannière neutre.» Aymeric Caron

«Je sais. Nous savons. Vous savez. Ils savent»

Le compte Rabah Madjer procède par sous-entendus: «Ils sont tellement dans le mensonge qu’ils paniquent pour une vidéo qu’ils arrivent à faire supprimer en quelques heures. Je sais. Nous savons. Vous savez. Ils savent. C’est pas bien grave, hein. On leur fera un rappel quotidien.»

Pour le camp antisioniste, Stefan Renna a «fait le job que d’autres ne font pas». Posté ce mardi matin sur X, un article de Franceinfo présentant la délégation des quatre bobeurs israéliens aux Jeux de Milan-Cortina, s’attire les foudres des contempteurs de l’Etat hébreu.

«C'est marrant@franceinfo, les vrais journalistes ont un autre angle de traitement concernant l'équipe israélienne de bobsleigh... Vous êtes vraiment en dessous de tout.» Le compte Un Quidam

«Signalement» à la RTS

Le ton n’est plus du tout le même dans l’autre camp, soutiens d’Israël ou critiques d'une certaine gauche:



Sur X toujours, retweeté par Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l’étranger comprenant Israël, le compte SwordOfSalomon, connu pour son combat contre l’antisionisme et l’antisémitisme, procède à un «signalement» auprès de la direction de la RTS et de la CICAD (Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, présente en Suisse romande).

«1min30 d’antenne publique détournées de leur objet, en rupture avec les valeurs fondamentales de l’olympisme et la neutralité du service public. Les Jeux olympiques sont un espace de performance et de fair-play, pas une tribune de propagande.» SwordOfSalomon

«Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemi»

Sur Facebook, le journaliste Jonas Follonier, rédacteur en chef du mensuel Le Regard Libre, qui s'est déclaré favorable à l'initiative de l'UDC pour une redevance à 200 francs, réagit au soutien apporté par Aymeric Caron au journaliste de la RTS:

«Aymeric Caron félicite la RTS: avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemi. Le sujet n'est pas pro ou anti-Israël, c'est le fait qu'on se permette dans le service public d'innombrables remarques biaisées, d'intonations parlantes, d'angles militants... sans jamais se remettre en question!» Jonas Follonier

«Effaré»

Joint par watson, Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la CICAD, se dit «effaré» par les propos du journaliste de la RTS concernant le pilote du bob israélien.

«Le commentateur est malheureusement sorti de son rôle en allant sur le terrain de la géopolitique. Les réactions qui émergent d’un côté comme de l’autre suite à cela témoignent du caractère ahurissant de son commentaire.» Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la CICAD

Johanne Gurfinkiel ne dit pas que ce commentaire est antisémite. Mais, selon lui, «il alimente un climat déjà très lourd». Le secrétaire général de la CICAD estime que cet épisode est «dommageable pour la RTS, à trois semaines de la votation sur la redevance (réd: l’initiative "200 francs, ça suffit".)» Le secrétaire général de la CICAD demande que des «sanctions soient prises par la RTS contre l'auteur du commentaire».

Nous avons tenté de joindre Stefan Renna, de même que le chef du service de sports de la RTS, Massimo Lorenzi, pour avoir une déclaration de leur part. Celle-ci devrait plutôt venir de la direction de la RTS, via son service de communication que nous avons également sollicité. La RTS n’avait pas répondu à notre e-mail au moment de la parution du présent article.



La troisième manche de la compétition de bob à deux est programmée ce mardi à 19h00.