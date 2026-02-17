«Génocide à Gaza»: avalanche de réactions après un commentaire RTS

Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
Le pas de côté du commentateur de la RTS au passage du bob à deux israélien lundi sur la piste olympique de Cortina fait le buzz sur les réseaux sociaux, en particulier en France. Pour les uns, c’est un dérapage inadmissible, pour les autres, c’est un acte de courage.
Stefan Renna avait visiblement préparé une fiche. La descente du duo de bobeurs israéliens à peine entamée, le journaliste sportif ne parle plus alors que du pilote, un certain Adam Edelman, non pas pour critiquer sa conduite aléatoire sur la glace – 26e et bon dernier au terme de la deuxième manche – mais de son pédigrée politique au regard de la guerre à Gaza.
Nous reproduisons son commentaire en deux parties:
Résultat: de nombreux comptes «antisionistes», dont certains portent des noms bien connus, félicitent le journaliste. Rima Hassan, la députée européenne de La France insoumise, très impliqué dans la cause contre Israël qu’elle dépeint comme un «Etat génocidaire», écrit sur X:
Le député apparenté France insoumise Aymeric Caron, pas moins pourfendeur d’Israël que Rima Hassan, salue le «boulot impeccable» du journaliste de la RTS:
À écouter avec attention.— Aymeric Caron
Boulot impeccable de ce journaliste, purement factuel, et qui pourtant en faisant son métier avec conscience montre l’étendue du naufrage général dans les médias occidentaux en ce qui concerne Gaza.
Non le drapeau israélien, pays coupable de génocide,…
«Je sais. Nous savons. Vous savez. Ils savent»
Le compte Rabah Madjer procède par sous-entendus: «Ils sont tellement dans le mensonge qu’ils paniquent pour une vidéo qu’ils arrivent à faire supprimer en quelques heures. Je sais. Nous savons. Vous savez. Ils savent. C’est pas bien grave, hein. On leur fera un rappel quotidien.»
Ils sont tellement dans le mensonge qu'ils paniquent pour une vidéo qu'ils arrivent à faire supprimer en qqes heures.— Rabah Madjer (Le Caracal)
C'est pas bien grave, hein. On leur fera un rappel quotidien.
Pour le camp antisioniste, Stefan Renna a «fait le job que d’autres ne font pas». Posté ce mardi matin sur X, un article de Franceinfo présentant la délégation des quatre bobeurs israéliens aux Jeux de Milan-Cortina, s’attire les foudres des contempteurs de l’Etat hébreu.
C'est marrant @franceinfo les vrais journalistes ont un autre angle de traitement concernant l'équipe israëlienne de bobsleigh...— Un quidam
Vous êtes vraiment en dessous de tout.
«Signalement» à la RTS
Le ton n’est plus du tout le même dans l’autre camp, soutiens d’Israël ou critiques d'une certaine gauche:
Sur X toujours, retweeté par Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l’étranger comprenant Israël, le compte SwordOfSalomon, connu pour son combat contre l’antisionisme et l’antisémitisme, procède à un «signalement» auprès de la direction de la RTS et de la CICAD (Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, présente en Suisse romande).
«Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemi»
Sur Facebook, le journaliste Jonas Follonier, rédacteur en chef du mensuel Le Regard Libre, qui s'est déclaré favorable à l'initiative de l'UDC pour une redevance à 200 francs, réagit au soutien apporté par Aymeric Caron au journaliste de la RTS:
«Effaré»
Joint par watson, Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la CICAD, se dit «effaré» par les propos du journaliste de la RTS concernant le pilote du bob israélien.
Johanne Gurfinkiel ne dit pas que ce commentaire est antisémite. Mais, selon lui, «il alimente un climat déjà très lourd». Le secrétaire général de la CICAD estime que cet épisode est «dommageable pour la RTS, à trois semaines de la votation sur la redevance (réd: l’initiative "200 francs, ça suffit".)» Le secrétaire général de la CICAD demande que des «sanctions soient prises par la RTS contre l'auteur du commentaire».
Nous avons tenté de joindre Stefan Renna, de même que le chef du service de sports de la RTS, Massimo Lorenzi, pour avoir une déclaration de leur part. Celle-ci devrait plutôt venir de la direction de la RTS, via son service de communication que nous avons également sollicité. La RTS n’avait pas répondu à notre e-mail au moment de la parution du présent article.
La troisième manche de la compétition de bob à deux est programmée ce mardi à 19h00.