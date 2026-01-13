Le train de marchandises a subi des dommages s'élevant à plus de 98 000 francs. Image symbolique: Gaëtan Bally / Keystone

Ivre, il fait 100 000 francs de dégâts dans une gare CFF avec une poubelle

En mars 2025, en Argovie, un accès de colère a coûté cher à un Suisse de 26 ans: une poubelle envoyée sur les rails a endommagé un train de marchandises et valu au jeune homme une condamnation sévère.

Mira Güntert / ch media

Un énorme fracas a retenti dans la nuit de vendredi à samedi, le 22 mars 2025, dans la gare de Frick, en Argovie. Un train de marchandises a percuté un conteneur à déchets en métal, qui avait été poussé sur les rails peu avant.

A l’origine de l’incident, un jeune homme qui a frappé à plusieurs reprises la poubelle, jusqu’à la desceller de son ancrage entre les voies 2 et 3, avant de la projeter du quai sur les rails. Le Suisse, alors âgé de 26 ans, a dû répondre de ses actes lundi après-midi devant le tribunal de district de Laufenburg.

Selon ses déclarations, il rentrait chez lui en transports publics après une sortie nocturne. En chemin, une conversation téléphonique sur son portable l’aurait mis dans une colère noire, au point qu’il a détruit l’appareil. Il explique:

«C’est pour ça que j’ai ensuite essayé d’en retirer la carte SIM avec mon couteau»

Alertée par un passager du Car postal, inquiet de le voir manipuler une lame en pleine nuit, la police a interpellé le jeune homme dès sa descente à la gare de Frick et procédé à un contrôle.

Un accès de colère à l'origine du délit

«Les policiers m’ont confisqué mes affaires», a raconté l’homme. Cette situation l’aurait mis dans une telle colère que, plus tard, vers 0h35, il a donné plusieurs coups de pied dans une poubelle fixée au sol, laquelle a ensuite été percutée par un train de marchandises.

Heureusement, personne n’a été touché par les morceaux de poubelle projetés sur le quai. Les dégâts matériels sont en revanche importants. Outre environ 1800 francs de dommages sur le conteneur et plus de 98 000 francs sur le train, l’incident a perturbé le trafic ferroviaire. Le coût total de l’intervention s’est élevé à près de 10 000 francs, auxquels s’ajoutent plus de 1300 francs de frais d’exploitation pour les CFF en raison des perturbations du trafic.

Avec son tatouage sur le visage et sa lourde chaîne en or autour du cou, l’accusé pourrait presque passer pour un rappeur à succès. Mais, comme l’a montré l’audience, la vie du jeune homme n'a rien de fastueuse, cette dernière étant surtout marquée par ses addictions.

Pas de clémence pour la récidive

Outre l’alcool, qui occupe toujours une place centrale dans ses habitudes, il a été révélé qu'il consommait régulièrement diverses drogues. Ce soir-là aussi, il aurait bu une à deux bouteilles de whisky.

S’il a reconnu les faits sur toute la ligne, le pronostic dressé par le procureur Salvatore Patera ne s'est en revanche pas révélé clément. Le magistrat a certes évoqué les thérapies suivies ainsi que le nouvel emploi à durée déterminée de l’accusé, mais aussi, à l'encontre de tout avis médical, son retrait du programme de sevrage.

Un élément a en outre pesé lourd: ce n’était pas la première fois que le jeune homme avait affaire à la justice. En 2022 déjà, le tribunal de district d’Aarau l’avait condamné à onze mois de prison avec sursis pour une série d’infractions, notamment un vol, une violation de domicile et des infractions à la loi sur les stupéfiants.

Comme il a récidivé durant ses quatre années de mise à l’épreuve, le tribunal de district de Laufenburg a révoqué le jugement de 2022. L’homme a été reconnu coupable de perturbation du trafic public et de dommages matériels qualifiés. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 17 mois au total. Le jugement n’est pas encore entré en force.