La police de Lausanne a renvoyé en justice douze adolescents et jeunes hommes (image d'illustration). Keystone

Des explosions à Lausanne pourraient coûter cher à ces jeunes

Douze adolescents et jeunes hommes ont été renvoyés en justice pour une série d'explosions survenues dans la capitale vaudoise. Dix plaintes pénales ont été déposées.

Douze jeunes gens ont été déférés à la justice après une série d'explosions survenues ce printemps dans le quartier des Bossons, sur les hauts de Lausanne. A l'aide d'engins pyrotechniques, ils s'en étaient pris notamment à des halls d'immeuble ainsi qu'à la cabane des Bossons, un espace qui accueille les animations du quartier.

Les investigations menées entre la fin mars et début avril 2025 sont désormais clôturées, annonce lundi la police de Lausanne. Celle-ci a renvoyé en justice douze adolescents et jeunes hommes. Parmi eux, sept sont mineurs et le plus jeune est âgé de 14 ans.

Ces jeunes gens, domiciliés à Lausanne ou dans le canton, sont poursuivis pour dommages à la propriété, incendie intentionnel et emploi d'explosifs dans un dessein délictueux. Deux mineurs et un majeur ont été placés en détention provisoire pour les besoins de l'enquête, puis libérés. Dix plaintes pénales ont été déposées.

Des boulons ou vis dans les explosifs

Les prévenus s'exposent à des sanctions pénales et à des prétentions civiles, notamment à l'obligation de rembourser les dégâts occasionnés, précise le communiqué. Les explosions ont causé d'importants dommages matériels, notamment à la cabane des Bossons, dans quatre halls d'immeubles et un lieu d'accueil pour enfants. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les enquêteurs ont saisi des quantités importantes de matériel pyrotechnique, dont certains dispositifs interdits ou modifiés pour fabriquer des charges explosives artisanales. Certains engins contenaient des boulons ou des vis pour amplifier l'impact des dommages, note la police qui dénonce «une escalade dans la dangerosité».

L'intervention policière a toutefois permis de rétablir la tranquillité dans le quartier, où la situation s'est depuis lors normalisée, ajoute le communiqué.

Usage interdit en dehors du 1er août

D'une manière générale, la police met en garde contre les risques liés à l'utilisation des engins pyrotechniques. Leur usage abusif ou détourné peut causer de graves blessures, et entrainer des implications pénales et civiles.

Les autorités rappellent que l'usage public d'engins pyrotechniques est interdit à Lausanne en dehors du 1er août. Certains types d'engins sont également interdits en Suisse.

Les mineurs peuvent faire l'objet de poursuites dès 10 ans et la mauvaise utilisation de ces engins peut engager la responsabilité civile des parents. (jzs/ats)