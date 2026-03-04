Il se passe vraiment n'importe quoi dans les transports en commun

On ne va pas se mentir: les trajets quotidiens ressemblent de plus en plus à un épisode de Black Mirror (mais avec moins de budget). Voici pourquoi vos trajets en train vont vous donner envie de rester en télétravail jusqu’en 2045.

Plus de «Divertissement»

Dans certains pays comme en France ou aux Etats-Unis, si vous traînez dans un train, un tram ou un bus à une heure où même les boulangers hésitent à se lever, vous avez de fortes chances de tomber sur un Pikachu en pleine crise existentielle ou, pire encore, sur un fanatique du bien-être qui a décidé que le wagon de 5h12 était l’endroit idéal pour une séance de yoga Bikram.

Petit florilège des spécimens les plus étranges.

Vous êtes bien échauffés et prêts? Que la folle virée en transports en commun commence!

Ce monsieur était apparemment tellement absorbé par son travail qu'il n'a pas remarqué qu'il avait cessé de pleuvoir.

Quelqu'un ici s'est mis sur son 31 pour un rendez-vous avec le métro.

<3

Pas aussi chic, mais...

Voici l'option végétarienne:

Une autre façon de s'accrocher dans le métro.

Ah, les Français ont tout simplement plus de style (dans bien des domaines):

À Berlin, en revanche, les gens voyagent avec des abat-jour. Pour les esprits brillants, et tout ça.

En Suisse aussi, il se passe des trucs.

(Surtout les vaches à Thurbo :)

Image: userinput

Va savoir s'il s'agit d'une erreur ou d'un choix stylistique:

Et voici une protestation silencieuse (mais très virulente).

Selon la source, tout cela se passe en Lituanie.

Du yoga-tram pour réaligner les roues avec les chakras.

Pikachu, ça va?

Nous espérons qu'il a un billet valable!

Un type emmène son lapin avec lui lors d'une sortie nocturne à Londres.

On a retrouvé Jiraya...

Au moins, il porte des écouteurs.

Je dois avouer que je n'ai aucune idée de ce qui se passe ici.

Ah, voilà enfin quelqu'un qui sait bien se mettre!

Bonus

On est TOUS d'accord sur cette définition!

Lundi est *** ****.

Et maintenant: bon voyage à tous !

(sim)