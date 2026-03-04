brouillard
Il se passe vraiment n'importe quoi dans les transports en commun

On ne va pas se mentir: les trajets quotidiens ressemblent de plus en plus à un épisode de Black Mirror (mais avec moins de budget). Voici pourquoi vos trajets en train vont vous donner envie de rester en télétravail jusqu’en 2045.
04.03.2026, 05:3404.03.2026, 05:34

Dans certains pays comme en France ou aux Etats-Unis, si vous traînez dans un train, un tram ou un bus à une heure où même les boulangers hésitent à se lever, vous avez de fortes chances de tomber sur un Pikachu en pleine crise existentielle ou, pire encore, sur un fanatique du bien-être qui a décidé que le wagon de 5h12 était l’endroit idéal pour une séance de yoga Bikram.

Petit florilège des spécimens les plus étranges.

Vous êtes bien échauffés et prêts? Que la folle virée en transports en commun commence!

Lustige öv Bilder
Image: instagram

Ce monsieur était apparemment tellement absorbé par son travail qu'il n'a pas remarqué qu'il avait cessé de pleuvoir.

Die lustigsten Öv Bilder
Image: imgur

Quelqu'un ici s'est mis sur son 31 pour un rendez-vous avec le métro.

Lustige Bilder aus dem ÖV
Image: instagram

<3

Pas aussi chic, mais...

Lustige ÖV Bilder
Image: instagram

Voici l'option végétarienne:

Die lustigsten Öv Bilder
Image: imgur
Il pleut des iguanes en Floride

Une autre façon de s'accrocher dans le métro.

Die lustigsten ÖV Bilder
Image: instagram

Ah, les Français ont tout simplement plus de style (dans bien des domaines):

Gens dans le metro: Lustige und absurde Bilder aus dem Strassenbahn-Leben in Paris
Image: instagram/legensdanslemetro

À Berlin, en revanche, les gens voyagent avec des abat-jour. Pour les esprits brillants, et tout ça.

Lustige ÖV Bilder: Lampenschirm in Berlin
Image: reddit

En Suisse aussi, il se passe des trucs.

Lustige öv Bilder
Image: x

(Surtout les vaches à Thurbo :)

Lustige öv Bilder
Image: userinput
«Il y a trop de vaches en Suisse»: la boss d'Emmi pointe un problème

Va savoir s'il s'agit d'une erreur ou d'un choix stylistique:

Lustige ÖV Bilder
Image: Instagram

Et voici une protestation silencieuse (mais très virulente).

Lustige ÖV Bilder
Image: instagram

Selon la source, tout cela se passe en Lituanie.

Du yoga-tram pour réaligner les roues avec les chakras.

Die lustigsten ÖVBilder
Image: reddit

Pikachu, ça va?

Lustige ÖV Bilder
Image: imgur

Nous espérons qu'il a un billet valable!

Lustige ÖV Bilder
Image: x

Un type emmène son lapin avec lui lors d'une sortie nocturne à Londres.

On a retrouvé Jiraya...

Lustige ÖV Bilder
Image: x

Au moins, il porte des écouteurs.

Lustiger Öv Bilder
Image: reddit

Je dois avouer que je n'ai aucune idée de ce qui se passe ici.

Lustige ÖV VBilder
Image: imgur

Ah, voilà enfin quelqu'un qui sait bien se mettre!

Lustige ÖV Bilder
Image: reddit

Bonus

On est TOUS d'accord sur cette définition!

Lustige Bilder vom ÖV
Image: instagram

Lundi est *** ****.

Et maintenant: bon voyage à tous !

(sim)

