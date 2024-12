La neige interrompt le trafic au Gothard

Keystone

La police uranaise a stoppé le trafic dimanche peu avant midi à proximité du tunnel routier du Gothard en raison de la neige. Les véhicules de déneigement ont ainsi la voie libre.

On ne circule plus entre Amsteg (UR) et le Gothard. Un porte-parole de la police a confirmé une information sur l'état de la circulation routière diffusée par le TCS sur X. Le blocage du trafic est donc temporaire, a précisé le porte-parole.

Les services météo avaient annoncé l'arrivée d'un front froid en Suisse pour dimanche – avec des chutes de neige parfois jusqu'en plaine, respectivement dans les vallées. D'ici la veille de Noël, les météorologues attendent jusqu'à 125 centimètres de neige en 75 heures dans les régions centrales des Alpes.

Sur son portail des dangers naturels, la Confédération met en garde contre des dangers dus à la neige, par exemple sur les routes entre dimanche et mardi, et contre un danger d'avalanche de degré 3 dans de grandes parties des Alpes.

