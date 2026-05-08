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Suisse: un drame est survenu dans cette gare CFF

Gare de Berthoud (BE)
Les faits sont survenus à la gare de Berthoud (Burgdorf en allemand), dans le canton de Berne.Image: NAC/wikimedia commons

Un drame «choquant» est survenu dans cette gare suisse

Un homme est mort percuté par un train jeudi soir à la gare de Berthoud (BE). Il aurait été poussé sur les rails lors d'une dispute.
08.05.2026, 14:1008.05.2026, 14:10

«Être témoin d’une telle scène est choquant», raconte un passant à 20 minutes à propos du drame survenu jeudi soir en gare de Berthoud (BE).

Dans un communiqué, la police cantonale bernoise indique qu'un groupe d'hommes se trouvait sur le quai aux alentours de 20h30 lorsque l'un d'eux, pour des raisons qui restent à déterminer, s'est retrouvé sur les voies.

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Malgré un freinage d'urgence, il a été percuté par un train arrivant en gare. Dépêchés sur place, les secours n'ont rien pu faire.

En état d'ébriété

Une enquête a été ouverte et un appel à témoin a été lancé. Selon la police, ni l’hypothèse d’une intervention d’un tiers ni celle d’un accident ne peuvent être pour l'heure être exclues.

Un témoin indique toutefois à 20 minutes que c'est une dispute qui serait à l'origine de l'incident. Il évoque deux individus en état d'ébriété, dont l'un aurait poussé l'autre sur les rails au moment où un train arrivait. (jzs)

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