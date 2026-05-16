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Berne: un homme percuté et tué par un train à Münsingen

Un homme tué par un train à Münsingen (BE)

Abzeichen der Berner Polizei werden auf Polizeiuniformen fotografiert, waehrend die Rettungsuebung CONSENSUS25 vor dem Loetschberg-Basistunnel, am Samstag, 22. November 2025 in Frutigen. Die Rettungsu ...
La police bernoise a dû intervenir pour un décès à la gare de Münsingen.Image: KEYSTONE
Un homme est décédé samedi à la gare de Münsingen (BE) suite à une collision avec un train. Il pourrait s'agir d'un acte délibéré.
16.05.2026, 22:0416.05.2026, 22:04

À la gare de Münsingen (BE), un homme a été percuté et tué par un train. Malgré un freinage d'urgence immédiat, la collision avec l'homme qui se trouvait sur la voie n'a pas pu être évitée, a indiqué samedi soir la police cantonale de Berne.

La police a été informée de l'incident peu après 12 heures 30. Elle soupçonne qu'il s'agit d'un acte délibéré de la part de cet homme, qui n'a pas encore été entièrement identifié. Aucune intervention d'un tiers n'aurait eu lieu. (btr/ats)

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