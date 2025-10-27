Les nouvelles règles ferroviaires suisses inquiètent l’Europe

Après le déraillement du Gothard, la Suisse impose des contrôles plus stricts aux trains de marchandises. Bruxelles craint des perturbations dans tout le réseau européen.

Plus de «Suisse»

La Commission européenne craint des perturbations dans le trafic ferroviaire de marchandises en Europe à cause du durcissement des règles de sécurité en Suisse. Selon l’autorité, une approche nationale plutôt qu’européenne n’est pas dans l’intérêt du secteur ferroviaire.

L’Office fédéral des transports (OFT) a instauré en septembre des mesures plus strictes pour les trains de marchandises passant par le pays, en exigeant notamment des roues plus grandes, des contrôles pour déceler d'éventuelles surchauffes des roues et des inspections techniques des wagons plus fréquentes.

L’objectif est d’éviter des ruptures de roues comme celle qui a provoqué le déraillement d’un train de marchandises dans le tunnel de base du Gothard en août 2023. Les réparations ont duré 13 mois, et les dégâts se sont élevés à 150 millions de francs.

«Un coup dur»

Les nouvelles mesures représentent «un coup dur pour un trafic de marchandises déjà fragile», d'autant que la Suisse occupe une place centrale dans le réseau européen, a déclaré une porte-parole de la Commission européenne à Keystone-ATS. Cela pourrait pénaliser le rail au profit d'autres moyens de transport.

Les mesures, qui doivent entrer en vigueur fin 2025, ont suscité des oppositions en Suisse. Après des discussions entre l’OFT et le secteur ferroviaire, une nouvelle disposition a été émise, qui reporte à fin 2026 la date limite pour les inspections techniques.

La Commission européenne a accueilli favorablement ce report. Sa porte-parole espère que ce délai supplémentaire pourra être utilisé pour trouver une solution qui améliore à la fois la sécurité du trafic de marchandises et la fluidité du trafic ferroviaire en Europe. (jah/ats)