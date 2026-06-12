Les panneaux d'affichage des départs dans les grandes gares sont désormais bilingues aussi en anglais. Image: Sandra Ardizzone

Les CFF veulent simplifier la vie de milliers de voyageurs avec cette réforme

Les CFF affichent désormais davantage d’informations en anglais dans les grandes gares suisses. Une réponse à l’essor du tourisme international et à la place croissante de l’anglais dans le pays.

Stefan Ehrbar Suivez-moi

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Celui qui cherche son train sur le panneau d'affichage d'une gare ne devrait pas éprouver de difficultés à lire les informations. C'est pourquoi les CFF passent à la vitesse supérieure. Dans les grandes gares, leurs grands panneaux d'affichage ne donnent plus les informations uniquement dans la langue locale principale, mais aussi en anglais.

Le porte-parole des CFF, Reto Schärli, confirme la nouveauté. Depuis mi-mars, les informations aux voyageurs dans les gares accueillant de nombreux voyageurs internationaux seraient affichées en deux langues sur les indicateurs généraux, c'est-à-dire les grands panneaux d'affichage.

Plus de clarté pour les voyageurs et touristes

Des textes en anglais sont désormais visibles dans les gares de Genève-Aéroport, Lucerne, Viège, Berne, Bâle CFF (à l'exception de la partie française), Coire (GR), Genève, Lausanne, Montreux, Zoug et Zurich HB. Les traductions anglaises apparaissent également, en partie, sur les petits moniteurs de ces carrefours ferroviaires.

Parallèlement, l'affichage sur les indicateurs généraux des gares bilingues comme Bienne est désormais en allemand et en français, et celui de Bellinzone, Locarno et Lugano en italien et en allemand. Les informations multilingues ne sont toutefois possibles que là où des modèles les plus récents de panneaux sont installés.

A l'aéroport de Zurich, par exemple, des moniteurs plus anciens sont encore en service, ce qui empêche pour l'instant l'affichage de textes en anglais.

Un besoin croissant chaque année en Suisse

Cependant, tout ne sera pas traduit. L'aéroport de Zurich reste «Flughafen», même dans la version anglaise, et ne devient pas un «airport», ce qui donne des textes comme «To Flughafen: IC1 to St. Gallen, departure 15.37, platform 33». Un reportage de Schweiz heute à Zurich montre par ailleurs que certains messages, notamment concernant des RER déviés, ne sont pas traduits en anglais.

Les informations en anglais répondent à un besoin croissant, souligne Reto Schärli:

«Nous estimons que plusieurs centaines de milliers de voyageurs ont besoin d'informations en anglais»

De plus en plus de personnes parlent anglais à la maison ou au travail en Suisse. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), l'anglais était la langue principale de 6,5% de la population en 2024, une proportion en hausse depuis plusieurs années.

Dans certaines localités, cette part est encore bien plus élevée: à Zoug, l'anglais est la langue principale de 18,9% de la population. Dans la ville de Zurich, cette proportion est de 14,5%, et à Berne comme à Lucerne, elle avoisine 8,5%. Des centaines de milliers d'autres personnes n'ont certes pas l'anglais comme langue principale, mais maîtrisent mieux cette dernière que l'une des langues nationales.

De quoi ravir les touristes

S'y ajoutent les voyageurs internationaux qui découvrent la Suisse en train et qui sont reconnaissants de trouver des indications en anglais. Ils sont de plus en plus nombreux, comme le montrent les chiffres du Swiss Travel System. La société commercialise des offres de transports publics pour les touristes et a réalisé, l'année passée, un chiffre d'affaires record de 461 millions de francs, soit 13% de plus que l'année précédente.

Avec 74 millions de francs (17% de plus qu'en 2024), les ressortissants américains ont généré la part de chiffre d'affaires la plus élevée. En deuxième position figurent les voyageurs en provenance de Chine, avec un peu plus de 30 millions de francs, suivis de ceux en provenance d'Inde.

Dans certains cars postaux, des annonces sont déjà diffusées en anglais. Image: ats

Les CFF ont également adapté leurs annonces sonores à cette clientèle de plus en plus internationale. Dans une partie de la gare centrale de Zurich, par exemple, toutes les annonces concernant les trains de grandes lignes, les changements de voie ou les correspondances sont diffusées en anglais depuis décembre 2024. L'entreprise de bus CarPostal, de son côté, a introduit des annonces en anglais sur les lignes touristiques, comme dans la région d'Interlaken.

Une pratique qui se démocratise

Les informations en anglais sont déjà depuis longtemps la norme dans les trains grisons du Chemin de fer rhétique, très dépendant du trafic de loisirs. Depuis quelques mois, les informations sur les prochaines correspondances en train, bus et tram s'affichent également en allemand et en anglais sur les moniteurs des distributeurs automatiques de billets dans le périmètre des transports publics zurichois.

Depuis un peu plus d'un an, ces derniers annoncent également en anglais les informations concernant la gare centrale dans tous leurs véhicules. Les affiches signalant, par exemple, des interruptions prolongées ou des déviations sur le réseau sont également traduites en anglais. Les applications des CFF et autres opérateurs sont par ailleurs disponibles en version anglaise depuis un certain temps déjà.