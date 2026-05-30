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Le Valais rend hommage à 30 femmes remarquables

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Madeleine Boll a été la première femme de Suisse a obtenir une license en football.Keystone

Le Valais rend hommage à 30 femmes remarquables

Musiciennes, sportives, à l'occasion des 30 ans de la loi sur l'égalité, le canton va publier des photos de femmes valaisannes au destin original.
30.05.2026, 14:4330.05.2026, 14:43

A l'occasion des 30 ans de la loi sur l'égalité, le canton du Valais rend hommage à trente femmes qui se sont illustrées dans différents domaines. Le projet a été inauguré à Unterbäch, première commune de Suisse à avoir accordé le droit de vote aux femmes.

Pendant longtemps, de nombreuses réalisations de femmes sont restées peu reconnues. Les documenter et les valoriser contribuent à renforcer la perspective historique et à offrir une représentation plus égalitaire des personnes qui ont façonné la société, écrit l'Etat du Valais samedi dans un communiqué.

Les personnalités mises en lumière «se distinguent ou se sont distinguées par des réalisations remarquables dans différents domaines : l'économie, la politique, la culture, la science, le sport, l'armée, la viticulture, etc.», ajoute le canton.

Des femmes en couple sont discriminées en Suisse et Berne ne fait rien

On y trouve l'écrivaine Corinna Bille, la rappeuse KT Gorique, la footballeuse Madeleine Boll, la comédienne Noémie Schmidt, l'ancienne conseillère fédérale Viola Amherd, la procureure générale du canton Béatrice Pilloud, l'ancienne divisionnaire Germaine Seewer ou encore l'institutrice Renée de Sépibus, fondatrice de la section cantonale de l'Association suisse pour le suffrage féminin.

Les portraits de ces 30 femmes sont disponibles sur le site internet de l'Etat du Valais. Unterbäch Tourisme a par ailleurs retenu une quinzaine d'entre elles pour jalonner le sentier des citations de femmes renouvelé pour l'occasion. (ats)

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