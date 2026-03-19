Les CFF perturberont le trafic à Fribourg pendant plusieurs week-ends

Les CFF vont modifier les horaires à Fribourg durant trois week-ends, le temps de remplacer quatre aiguillages dans un chantier de 45 millions.

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Les CFF entreprennent des travaux de renouvellement de quatre aiguillages en gare de Fribourg durant trois week-ends d’ici à la fin mai. Le chantier nécessite l’adaptation des horaires des trains circulant dans la région, à commencer par le week-end des 21 et 22 mars.

Les travaux, annoncés jeudi par l'ancienne régie fédérale, doivent permettre d’assurer la «fiabilité et la sécurité du trafic ferroviaire».



Ils nécessitent des modifications de l’horaire des trains durant trois week-ends, à savoir:

Les 21-22 mars.

Les 25-26 avril.

Les 30-31 mai.

Lors des travaux du week-end du 21 et 22 mars, les voies 3, 4 et 5 de la gare de Fribourg seront occupées par le chantier et les trains circuleront uniquement sur les voies 1 et 2. Quelque 70 ouvriers seront à pied d’œuvre pendant les travaux, qui se tiendront 24 heures sur 24 durant ces week-ends de «travaux intensifs».

Des ouvriers préparent le terrain pour le changement des aiguillages de la gare CFF de Fribourg (archive du mardi 15 juillet 2025). Image: KEYSTONE

Ces opérations intensives s’inscrivent dans le projet de renouvellement des infrastructures au sud de la gare de Fribourg, rappellent les CFF. Les travaux ont commencé en 2024 et se termineront en novembre 2026. Le budget de l’ensemble des travaux se monte à 45 millions de francs. (jah/ats)