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La CGN relance sa parade navale

Des visiteurs partent a bord du bateau de la flotte Belle Epoque le Rhone pour une mini croisiere a l&#039;occasion des journees portes du chantier naval de la Compagnie Generale de Navigation (CGN), ...
La saison de la Compagnie générale de navigation démarrera le 25 avril.Keystone

Cet évènement de la CGN va faire son retour

Avant de redémarrer sa saison, le 25 avril, la Compagnie générale de navigation annonce le retour de la parade navale et des croisières privées.
18.04.2026, 14:1218.04.2026, 14:12

La Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) proposera à nouveau des croisières privées cette année. Sa traditionnelle parade navale, annulée l'an dernier, fera aussi son retour le 31 mai prochain à Nyon.

La manœuvre de ce bateau de la CGN a mal fini sur le Léman

La baisse de la demande et l'accident du Simplon en 2024 avaient notamment contraint la CGN à suspendre ses croisières privées.

En marge de son week-end portes ouvertes au chantier naval de Lausanne-Ouchy, la CGN indique samedi:

«Après une période de réorganisation, l'offre événementielle revient par étapes»

Les réservations sont possibles principalement à bord du bateau «Lausanne». La CGN relève que «plusieurs entreprises et institutions de premier plan» ont déjà confirmé leur présence pour ces croisières privées.

Autre grande absente en 2025 en raison de l'indisponibilité de certains navires, la parade navale revient aussi cette année. Cette nouvelle édition réunira quatre bateaux Belle Epoque et, pour la première fois, un Naviexpress, qui assure habituellement la traversée Suisse-France.

La ligne controversée de la CGN a été «sabotée» à Genève

Parmi les autres nouveautés pour la saison, la CGN rappelle avoir repris «en direct» son offre de restauration, afin «de renforcer la cohérence de l'offre et la maîtrise de son image.»

La saison de printemps démarre le 25 avril, tandis que la saison d'été sera prolongée du 1er juin au 21 septembre. Durant cette saison, cinq bateaux Belle Epoque vont naviguer sur le Léman pour assurer les principales croisières touristiques: le Rhône, le Savoie, le Montreux, l'Italie et le Vevey. (ats)

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