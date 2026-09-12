Le car est-il moins sûr que d'autres véhicules?

Les accidents de car à Sierre, en 2012 (gauche), et en Engadine, ce vendredi (droite). Image: keystone

Le car est-il moins sûr que d'autres moyens de transport?

Le grave accident de car survenu vendredi en Engadine ravive le souvenir de la tragédie de Sierre et soulève des questions sur la sécurité des autocars. Tour d’horizon des principales réponses.

Lea Hartmann Suivez-moi

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5 morts et 40 blessés: l’accident de car survenu en Engadine ce vendredi est le dernier d’une longue série de drames impliquant des autocars en Suisse au cours des 25 dernières années.

En 2018, un Flixbus dérape sur une chaussée enneigée à Zurich-Wiedikon: deux passagers perdent la vie. Six ans auparavant, en 2012, 28 personnes trouvent la mort lorsqu’un autocar belge percute de plein fouet un mur en béton dans un tunnel autoroutier à Sierre. En 2010, à Reckingen (VS), le car d’un groupe de touristes canadiens quitte la chaussée et se renverse. Deux touristes perdent la vie. En 2006 et 2005, deux accidents font neuf et douze morts.

Cette liste soulève la question suivante: les voyages en car sont-ils plus dangereux que les déplacements avec d’autres moyens de transport?

Un moyen de transport sûr, mais...

La réponse est nuancée: sur le plan statistique, les autocars font partie des moyens de transport les plus sûrs. Le risque d’être victime d’un accident lors d’un trajet en car est nettement inférieur à celui d’un déplacement en voiture. En 2024, près de 20 000 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route au sein de l’UE. Parmi les victimes, seul 0,3% se trouvaient dans des cars ou des bus, contre 44% qui étaient conducteurs ou passagers d’une voiture. Les piétons représentaient 17% des personnes décédées.

Mais lorsqu’un car ou un bus est impliqué dans un accident, les conséquences peuvent être dramatiques, ne serait-ce que parce que ces véhicules transportent généralement un grand nombre de personnes. Les possibilités d’évacuation sont par ailleurs limitées, notamment en cas d’incendie.

L’incendie d’un car postal à Chiètres ce printemps, qui a fait six morts parmi les passagers, l’a montré. Contrairement à une voiture, un bus ne possède des portes que d’un seul côté. S’il se renverse sur ce côté, comme lors de l’accident en Engadine, les passagers ne peuvent sortir et les secours pénétrer dans le véhicule que par les fenêtres, qui doivent alors être brisées, ou par les trappes du toit.

Que peuvent faire les passagers pour leur sécurité?

Que peuvent donc faire les passagers pour assurer leur sécurité? Pas grand-chose, si l'on en croit Axa:

«En tant que passager, on ne peut agir que de manière limitée sur sa propre sécurité» Axa

L'assureur ajoute que, du point de vue de la prévention, il est important que les passagers restent attachés en permanence, demeurent assis pendant le trajet et rangent leurs bagages de manière sûre.

Il est également important de rester assis aussi droit que possible, comme dans une voiture. «Si le corps se retrouve dans une position trop horizontale, la ceinture n’est plus correctement ajustée», détaille l'assureur. Les spécialistes de la prévention d’Axa déconseillent également de poser les pieds en hauteur ou de s’allonger en travers des sièges.

Le port de la ceinture est obligatoire

Il est important de rappeler que, depuis 2006, le port de la ceinture est obligatoire dans les autocars. L’entreprise de transport doit informer les passagers de cette obligation, que ce soit au moyen de pictogrammes ou d’une annonce.

Les bus des transports publics font toutefois exception. Il n’est pas obligatoire de s’y attacher, même lorsqu’ils circulent sur l’autoroute. Le port de la ceinture y est simplement recommandé.

En 2012, 28 personnes sont mortes dans un accident de car à Sierre. Image: KEYSTONE

Il est difficile de dire si la place où l’on s’assied joue un rôle en cas d’accident. Axa fait valoir que chaque cas est différent. Du point de vue de la prévention, l’essentiel est que les passagers restent attachés en permanence.

«Quel que soit le siège occupé, la ceinture de sécurité empêche d’être projeté hors de son siège, ce qui peut dans certains cas éviter de graves blessures.» Axa

Un centre de gravité plus élevé

On peut également se demander si un car se renverse plus facilement que d’autres véhicules. En raison de sa conception, un autocar possède un centre de gravité plus élevé qu’une voiture de tourisme. «Son comportement routier est donc différent dans certaines situations», explique Axa.

Le risque de renversement peut jouer un rôle lors de certaines manœuvres d’évitement ou lorsqu’un véhicule quitte la chaussée. «Cela ne signifie toutefois pas qu’un car se renverse facilement. Les autocars modernes sont conçus pour être en principe sûrs, à condition d’être correctement entretenus», complète l'assureur.

Le fait qu’un véhicule se renverse dépend de nombreux facteurs, comme sa vitesse, la manœuvre effectuée ou encore l’état de la chaussée.

Traduit et adapté de l'allemand