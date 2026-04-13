Bibo ressemble à la fonction EasyRide des CFF, mais en plus poussé. Image: KEYSTONE

Cette app pourrait changer l'achat de billets dans les transports suisses

L'Alliance Swisspass planche sur une application détectant automatiquement lorsqu'une personne se trouve dans un bus ou un train pour lui obtenir un billet valide.

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Un nouveau système, baptisé Bibo, devrait faciliter les déplacements en transports publics en Suisse. Cette application détecte automatiquement lorsqu'une personne se trouve dans un bus, un train ou un tramway et calcule le prix correspondant à la fin du trajet.

L'organisation professionnelle Alliance Swisspass a confirmé lundi un reportage de la radio publique alémanique SRF. «On dispose donc automatiquement d’un billet valide», a expliqué la porte-parole Michaela Ruoss.

A partir de fin avril, le système «Be in – Be out» (ou Bibo) sera testé auprès d’environ 3000 usagers. La branche souhaite ainsi déterminer la fiabilité de l’enregistrement des trajets et du calcul des prix, ainsi que l’accueil réservé au système par les voyageurs. L'application détecte, via Bluetooth, quand une personne monte et descend du train.

Selon Alliance Swisspass, la date et la mise en place effective de Bibo ne sont pour l'heure pas encore connues. Les données ne seront à aucun moment transmises à des tiers et conservées conformément aux dispositions suisses en matière de protection des données, précise Alliance Swisspass. (jzs/ats)