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Le cordon tournesol des CFF indique un handicap invisible

Voici à quoi sert le ruban tournesol que distribuent les CFF

Un cordon orné d’un symbole de tournesol permet aux personnes ayant des handicaps invisibles de signaler leurs besoins. Les CFF tirent un bilan positif de l’initiative.
25.03.2026, 09:2725.03.2026, 09:27
Benjamin Weinmann
Cordon tournesol des CFF pour les handicaps invisibles
Le tour de cou orné de tounesols indique que celui qui le porte souffre d'un handicap invisible.Image: montage watson / cff

C’est un petit dispositif à l’effet considérable: le cordon tournesol, un tour de cou qui signale des handicaps invisibles comme l’autisme, des troubles de l’audition, la sclérose en plaques ou la démence. L’été dernier, les CFF avaient annoncé qu’ils allaient tester la distribution gratuite de ces rubans.

Les Sunflower Lanyards (réd. cordon tournesol) ont été lancés par l’organisation britannique Hidden Disabilities Sunflower. Les personnes qui les portent peuvent ainsi indiquer qu’elles ont éventuellement besoin d’un peu plus de temps, de patience ou d’aide. A l’étranger, ces tours de cou se sont déjà imposés dans de nombreux endroits.

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Dans un premier temps, les CFF ont commandé quelque 10 000 tours de cou et les ont distribués dans des gares des cantons de Zurich, Genève, Saint-Gall, Zoug et Vaud. Ils ont ensuite analysé l’expérience des personnes concernées, nous explique Esther Buchmüller, responsable du centre de compétence des CFF pour l’accessibilité et l’inclusion.

Et le bilan est positif:

«L’intérêt est grand et les retours sont très positifs. Nous avons déjà distribué plus de 10 000 rubans.»
Esther Buchmüller

Le fameux cordon sera dans un premier temps disponible dans les 115 centres de voyages CFF en Suisse. «Si nécessaire, de nouveaux tours de cou seront commandés», indique Esther Buchmüller en rappelant qu’un cinquième de la population suisse vit avec un handicap selon les statistiques, et que 80% de ces handicaps sont invisibles.

Que faire face à un cordon tournesol dans les CFF

Esther Buchmüller se dit aussi encouragée par le fait que d’autres entreprises rejoignent progressivement l’initiative. En effet, ces tours de cou sont également proposés à l’aéroport de Zurich, chez Swiss, aux Basler Verkehrs-Betrieben, au Matterhorn Gotthard Bahn, chez Aargau Verkehr ou encore au Technorama de Winterthour, dans le canton de Zurich.

«Plus il y a d’entreprises qui participent, plus le soutien apporté aux voyageurs est efficace»
Esther Buchmüller

Après l’introduction du dispositif, les CFF ont mené une enquête auprès des voyageurs, en collaboration avec 15 organisations partenaires, comme Autisme Suisse ou Alzheimer Suisse. Près de la moitié des personnes ayant participé au sondage avaient déjà obtenu un tour de cou tournesol.

Elle pointe un problème que les CFF vont régler en 2026

Selon Esther Buchmüller, l’enquête a montré que 98% des personnes interrogées recommanderaient de porter ce ruban. Beaucoup le porteraient aussi en dehors des transports publics.

L’essentiel, souligne Esther Buchmüller, est que le sens du tour de cou tournesol soit connu du plus grand nombre:

«Ce n’est que si les autres voyageurs et les collaborateurs savent ce que signifie le tournesol et comment ils peuvent, selon la situation, aider les personnes ayant un handicap invisible, que l’initiative remplit son objectif»

Et comment les passants doivent-ils réagir face aux personnes qui l'arborent? La responsable inclusion de CFF conseille de leur accorder de l’attention, de l’espace et du temps. «Il faut rester empathique et demander, selon la situation, si une aide est nécessaire.» (trad. hun)

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