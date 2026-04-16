bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Transports

CFF: retards et suppressions entre Lausanne et Fribourg

Selon les CFF, l
Image d'archivesKeystone

Retards et suppressions sur la ligne Lausanne-Fribourg

Le trafic ferroviaire est perturbé ce jeudi matin entre Lausanne et Fribourg. Un dégât à la voie en est à l'origine.
16.04.2026, 08:0716.04.2026, 08:23

Les CFF annoncent une restriction ce jeudi sur la ligne Lausanne - Fribourg.

En raison d'un dégât à la voie entre Chénens et Fribourg, le trafic ferroviaire est perturbé. Les lignes IC1, IR15, RE2, RE3, S40 et S41 sont concernées.

Les Romands sont exclus de cette offre pour un AG gratuit

Des retards et des suppressions sont dès lors à prévoir. La restriction dure jusqu'à environ 09h30. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Swiss et Edelweiss demandent de l'aide pour faire voler leurs avions
La guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz sèment l'inquiétude parmi les compagnies aériennes. Elles exigent désormais le soutien de l'UE sur plusieurs fronts.
Les compagnies aériennes vont-elles bientôt manquer de carburant? C'est la question qui obsède l'aviation comme aucune autre en ce moment. La cause: la guerre contre l'Iran menée conjointement par les Etats-Unis et Israël. Le blocus du détroit d'Ormuz, par lequel transitent habituellement les livraisons de pétrole en provenance de la région, plonge le secteur dans un état d'alerte.
L’article