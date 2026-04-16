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Retards et suppressions sur la ligne Lausanne-Fribourg

Le trafic ferroviaire est perturbé ce jeudi matin entre Lausanne et Fribourg. Un dégât à la voie en est à l'origine.

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Les CFF annoncent une restriction ce jeudi sur la ligne Lausanne - Fribourg.

En raison d'un dégât à la voie entre Chénens et Fribourg, le trafic ferroviaire est perturbé. Les lignes IC1, IR15, RE2, RE3, S40 et S41 sont concernées.

Des retards et des suppressions sont dès lors à prévoir. La restriction dure jusqu'à environ 09h30. (jzs)