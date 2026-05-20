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Elle a fraudé les CFF durant 15 ans et ça lui a coûté cher

Elle a cumulé 80 000 francs de dette envers les CFF et raconte.
Ne pas payer ses billets de train peut rapidement mener à la catastrophe financière.Image: Keystone / Imago / Shutterstock, montage watson

Elle fraude les CFF et prend 70 jours de prison: «C’est absurde»

Des années durant, une passagère a voyagé sans billet dans les trains CFF, accumulant 80 000 francs de dettes, des jours de prison et une longue période de précarité. Aujourd’hui sortie de cette spirale, elle raconte.
20.05.2026, 09:2120.05.2026, 09:29

Avec ses 80 000 francs de dettes accumulées en 15 ans de fraude dans les trains CFF, Laura* figure sur un palmarès peu enviable, rapporte 24 heures. A l'âge de 20 ans, elle est contrainte d'utiliser les chemins de fer pour son travail, et n'a ni les moyens de s'offrir un abonnement ni d'employeur prêt à couvrir ses frais. Elle monte donc dans les trains sans billet.

Les premières amendes tombent vite. Convaincue au bout d'un mois que la situation est déjà irrémédiable, elle continue. Aux impayés s'ajoutent des frais de rappel et de poursuite. Laura explique à 24 heures:

«Un billet qui coûte initialement 80 francs peut se transformer en une dette de 800 francs»
Contrôle CFF: cette règle méconnue suscite des critiques

Les CFF signalent aux autorités tout voyageur contrôlé trois fois sans billet sans avoir réglé ses amendes. Chaque année, plusieurs milliers de fraudeurs font l'objet de poursuites. Laura, elle, ignore sa boîte aux lettres. «Ce que je ne vois pas ne me fait pas de mal», explique-t-elle s'être répétée en boucle à l'époque.

Prison et précarité

Lorsqu'elle tente d'utiliser un abonnement général trouvé en boîte de nuit appartenant à une femme qui lui ressemble, la situation bascule, relate 24 heures. L'abonnement est signalé volé et la police l'attend sur le quai. Résultat: une amende de 2800 francs et une plainte pénale. Sans argent pour payer, Laura choisit la prison. Elle y passe 70 jours au total, dans plusieurs établissements, «remboursant» 100 francs par jour de peine quand l'Etat en dépense le double. Laura résume:

«C’est absurde»
Propos recueilli par 24 heures.

Ses poursuites l'empêchent de trouver un logement; pendant des années, elle n'a ni compte bancaire ni abonnement téléphonique. «Etre constamment dépendante des autres, ça a fini par m'épuiser», se souvient Laura.

Un héritage pour solder quinze ans de dettes

Laura crée son entreprise et consacre ses revenus à sa dette, sans parvenir à combler le gouffre. C'est finalement un héritage de 100 000 francs reçu après le décès d'un proche qui règle l'ardoise.

Malgré ses mésaventures, Laura estime, auprès de 24 heures, que le personnel des CFF ne devrait pas se montrer plus souple à l'encontre des passagers sans billet ou titre de transport valable, même quand il s'agit d'une erreur involontaire:

«Tout le monde peut prétexter une erreur»

Aujourd'hui, Laura prend son billet, mais voyage surtout en voiture. (ysc)

*Prénom d’emprunt

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