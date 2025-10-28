La LNM exploite des liaisons sur les lacs de Neuchâtel et de Morat.

La crise continue pour cette société de navigation romande

Des témoignages accablent la gestion du nouveau directeur de la LNM. Neuchâtel, Vaud et Fribourg demandent que lumière soit faite.

Nouvel épisode dans la tourmente que traverse la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM): les trois cantons commanditaires, Neuchâtel, Vaud et Fribourg, ont demandé un rapport qui porte sur les ressources humaines et le modèle d'affaire de l'entreprise.

Les dirigeants de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat ont rencontré mardi des représentants des trois cantons commanditaires. «Toutes les thématiques ont été mises sur la table, rien n'a été écarté», a indiqué la conseillère d'Etat neuchâteloise Céline Vara sur RTN.

Pour la cheffe du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture, il était important pour les trois cantons d'avoir une vision très claire de la situation, que ce soit de l'état de la flotte comme de celui des ressources humaines.

Mobbing et de négligence

Selon une enquête de la RTS et d'Arcinfo dévoilée lundi, la situation de cette société de navigation se serait aggravée aussi bien au niveau de la gestion humaine que de l'état de la flotte. Des témoignages recueillis par les deux médias accusent notamment le nouveau directeur de mobbing et de négligence dans l'entretien des bateaux.

Pour le président du conseil d'administration de la compagnie, le climat de travail serait toutefois en voie d'apaisement.

«Nous avons décidé d'un commun accord de mener une analyse externe, tout à fait indépendante qui aura pour objectif de travailler sur les questions des ressources humaines et sur les questions du business-modèle pour que nous soyons en possession de tous les éléments au début de l'année 2026», a ajouté Céline Vara sur les ondes de RTN. (jzs/ats)