assez ensoleillé15°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Suisse: la crise continue pour la société LNM

La LNM, qui navigue sur les lacs de Neuchâtel et de Morat, a dû supprimer ponctuellement quelques courses début juillet. L&#039;entreprise a souffert «d&#039;une situation opérationnelle exceptionnell ...
La LNM exploite des liaisons sur les lacs de Neuchâtel et de Morat.

La crise continue pour cette société de navigation romande

Des témoignages accablent la gestion du nouveau directeur de la LNM. Neuchâtel, Vaud et Fribourg demandent que lumière soit faite.
28.10.2025, 14:1228.10.2025, 14:12

Nouvel épisode dans la tourmente que traverse la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM): les trois cantons commanditaires, Neuchâtel, Vaud et Fribourg, ont demandé un rapport qui porte sur les ressources humaines et le modèle d'affaire de l'entreprise.

Les dirigeants de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat ont rencontré mardi des représentants des trois cantons commanditaires. «Toutes les thématiques ont été mises sur la table, rien n'a été écarté», a indiqué la conseillère d'Etat neuchâteloise Céline Vara sur RTN.

Celine Vara, membre du Gouvernement neuchatelois reagit lors d&#039;une conference de presse du Conseil d&#039;Etat du canton de Neuchatel avec presentation du budget 2026 ainsi que du plan financier ...
Céline VaraKeystone

Pour la cheffe du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture, il était important pour les trois cantons d'avoir une vision très claire de la situation, que ce soit de l'état de la flotte comme de celui des ressources humaines.

Mobbing et de négligence

Selon une enquête de la RTS et d'Arcinfo dévoilée lundi, la situation de cette société de navigation se serait aggravée aussi bien au niveau de la gestion humaine que de l'état de la flotte. Des témoignages recueillis par les deux médias accusent notamment le nouveau directeur de mobbing et de négligence dans l'entretien des bateaux.

Pour le président du conseil d'administration de la compagnie, le climat de travail serait toutefois en voie d'apaisement.

Sous pression, une société de navigation romande prend des mesures fortes

«Nous avons décidé d'un commun accord de mener une analyse externe, tout à fait indépendante qui aura pour objectif de travailler sur les questions des ressources humaines et sur les questions du business-modèle pour que nous soyons en possession de tous les éléments au début de l'année 2026», a ajouté Céline Vara sur les ondes de RTN. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
5
Pourquoi la frontière entre la Suisse et la France ne va pas «disparaître»
de Antoine Menusier
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
6
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
4
Chez Migros, «personne n’a remarqué cette erreur»
de Flavia Kälin, Raphael Bühlmann
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré
Thèmes
Un groupe d’orques ont coulé un bateau au large du Portugal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
3
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
Les nouvelles règles ferroviaires suisses inquiètent l’Europe
Après le déraillement du Gothard, la Suisse impose des contrôles plus stricts aux trains de marchandises. Bruxelles craint des perturbations dans tout le réseau européen.
La Commission européenne craint des perturbations dans le trafic ferroviaire de marchandises en Europe à cause du durcissement des règles de sécurité en Suisse. Selon l’autorité, une approche nationale plutôt qu’européenne n’est pas dans l’intérêt du secteur ferroviaire.
L’article