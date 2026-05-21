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Trafic ferroviaire entre Lausanne et Genève perturbé

La restriction dure jusqu&#039;à 16:50.
Image: screenshot CFF / watson

Trafic ferroviaire entre Lausanne et Genève perturbé

Le trafic ferroviaire sur la ligne Genève - Coppet est interrompu entre Creux-de-Genthod et Mies. La ligne Lausanne-Genève concernée. La restriction durera au moins jusqu'à 18:00.
21.05.2026, 16:0921.05.2026, 17:01

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce jeudi après-midi sur l’axe Lausanne-Genève. Les CFF indiquent qu’une interruption est en cours entre Creux-de-Genthod et Mies, sur la ligne Genève-Coppet, en raison d’un accident de personne.

La perturbation doit durer au moins jusqu’à 18h00. De nombreux trains sont touchés, avec des retards et des suppressions à prévoir sur plusieurs lignes nationales et régionales.

Les lignes concernées sont notamment les:

  • TGV
  • EC
  • IC1
  • IR
  • IR15
  • IR57
  • IR90
  • IR95
  • RE
  • RE33
  • TER
  • Léman Express RL1 à RL4.

Les CFF précisent que les correspondances et le respect de l’horaire ne peuvent pas être garantis. Les voyageurs sont invités à se renseigner avant leur départ et à consulter régulièrement les informations de trafic mises à jour.

Un service de trains-navettes est organisé entre Genève et Genève-Aéroport et inversement.

Cette interruption affecte l’un des axes ferroviaires les plus fréquentés de Suisse romande, reliant Genève, Nyon et Lausanne. «Nous sommes conscients que cet événement provoque une forte affluence dans les gares de Genève-Aéroport, Genève et Lausanne», écrivent les CFF.

(jah/acu)

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