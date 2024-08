Le nombre de frontaliers augmente en Suisse

L'Allemagne envisage d'introduire la sieste au travail: et en Suisse?

Un peu plus de la moitié de la main-d'oeuvre frontalière est domiciliée en France (57,5%). Une part relativement importante réside également en Italie (23,0%) ainsi qu'en Allemagne (16,3%), détaille la statistique des frontaliers (STAF). (ats)

Fin juin, on dénombrait environ 399 000 personnes avec une autorisation frontalière (livret G) travaillant en Suisse, annonce lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ces cinq dernières années, leur nombre a augmenté de 18,9%.

Le nombre de frontaliers qui travaillent en Suisse a augmenté de 3% au deuxième trimestre 2024, par rapport à il y a un an. Un peu plus de la moitié sont domiciliés en France.

Près de 400 000 personnes de nationalité étrangères travaillaient en Suisse fin juin. Un peu plus de la moitié est domiciliée en France.

