L'année dernière, les Suisses manquaient en moyenne 7,6 jours au travail pour cause de maladie ou accident. Image: Shutterstock

Voici les employés les plus souvent absents au travail en Suisse

Selon l'Office fédéral de la statistique, les Suisses ont manqué 7,6 jours de travail en 2023. Les jeunes et les travailleurs âgés sont particulièrement souvent victimes d'accidents ou de maladies.

Michael Graber / ch media

Environ une semaine et demie d'absence à leur poste. C'est ce qu'ont totalisé en moyenne les travailleurs suisses à plein temps l'an dernier. Ils ont manqué 7,6 jours précisément, et ce pour des raisons de santé, comme l'a expliqué l'Office fédéral de la statistique (OFS) ce mardi. Ce chiffre comprend les maladies et les accidents.

Les différences entre les branches sont énormes: dans l'agriculture et la sylviculture, les absences atteignent 11,6 jours en moyenne. Les employés du secteur «information et communication» sont les moins absents (5,9 jours). Dans la section «activités financières et d'assurance», on relève aussi peu d'absences (6 jours). Il en va autrement en revanche pour la catégorie «Immobilier, activités administratives», qui affiche des absences nettement plus fréquentes (9,4 jours).

La répartition par âge en dit également long. Les jeunes travailleurs sont les deuxièmes plus souvent absents à cause de leur santé. Les 15-24 ans restent en moyenne 8,3 jours par an à la maison. Seuls les plus de 55 ans les dépassent, avec 9,3 jours. Pour les autres groupes d'âge, la valeur se situe autour de 7,2 jours par an.

Les cadres sont les plus résistants

Il est frappant de constater que ce sont surtout les cadres qui s'absentent nettement moins que les autres employés. Mais là aussi, avec 5,2 jours en moyenne, cela représente tout de même plus d'une semaine par an. Il n'y a en revanche pas de différence notable entre les nationalités.

A noter que les femmes (8,8 jours) sont plus souvent absentes que les hommes (7,1 jours).

Le taux d'absentéisme était encore plus élevé pendant le Covid. La valeur maximale absolue a été atteinte en 2022, lorsque les Suisses ont été malades ou blessés 9,3 jours en moyenne. La moyenne a connu un léger recul l'année suivante - retombant au niveau d'avant la pandémie. A titre de comparaison, il y a dix ans, les travailleurs manquaient environ un jour de moins par an. L'OFS n'explique pas les raisons de l'augmentation des absences.

L'OFS livre d'autres données en lien avec le monde professionnel. En 2023, les Suisses ont travaillé environ 8,1 milliards d'heures. Il faudrait à une personne seule 924 657 années d'affilée pour arriver à ce total. Le nombre d'heures a augmenté de 1,8% par rapport à l'année précédente.

Mais cela ne se ressent par vraiment sur la semaine de travail. Le temps hebdomadaire effectif n'a crû que de 0,2% par rapport à l'année précédente. En moyenne, on travaille 40 heures et 12 minutes par semaine. La hausse de 2023 s'explique notamment par une croissance - beaucoup plus marquée- du nombre d'emplois.

(Adaptation française: Valentine Zenker)