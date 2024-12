Les employeurs ont le droit d'exiger que les collaborateurs pointent pour aller aux toilettes. Un élu centriste veut changer cela. Image: watson/keystone

Le Parlement suisse parle de la durée de votre pause-caca

Un conseiller national demande que les pauses WC soient à l'avenir considérées par la loi comme du temps de travail. Une évidence? Pas du tout.

Le conseiller national tessinois Giorgio Fonio demande dans une motion que le Conseil fédéral élabore, en collaboration avec les partenaires sociaux, les bases légales pour des pauses WC payées.

Comme Fonio l'explique à 20 minutes, «aller aux toilettes est un besoin physiologique et doit donc être inclus dans le temps de travail».

Le politicien de centre-droit Giorgio Fonio siège au Conseil national depuis décembre 2023. Image: keystone

Mais n'est-ce pas déjà réglé depuis longtemps? Étonnamment, non...

Lacune dans la loi du travail

En principe, les pauses sont inscrites dans la loi sur le travail. Mais l'article 15 ne traite que de la durée des pauses, pas de leur objectif. Il y a là une lacune dans la loi.

Et cette lacune a récemment donné lieu à un jugement qui fait jurisprudence. Le tribunal cantonal de Neuchâtel a décidé que les pauses toilettes étaient considérées comme des interruptions de travail, au même titre que les autres pauses courtes. Les patrons ont donc le droit d'exiger que les employés pointent pour aller aux toilettes.

Dans la pratique, cette consigne n'est toutefois que rarement respectée. Interrogée par nos soins en octobre, l'Union patronale suisse partait du principe que le passage aux toilettes «fait partie du temps de travail payé dans la grande majorité des cas».

Dans ce cas, la proposition de Giorgio Fonio devrait passer sans problème, non?

Le commerce et la politique misent sur le pragmatisme

Pas tout à fait. Malgré les lacunes de la loi, tout le monde ne voit pas la nécessité d'agir. Le directeur de l'Union suisse des arts et métiers, Urs Furrer, souligne par exemple que le pragmatisme règne dans l'artisanat et qu'aucune réglementation n'est nécessaire:

«Il n'est pas nécessaire de faire appel au juge ou de créer une nouvelle loi pour chaque problème»

La conseillère nationale UDC Diana Gutjahr se prononce également contre la réglementation légale des pauses WC. Pour elle, cette proposition relève de la «microgestion». Si on est pour, il faudrait aussi réglementer les pauses cigarette, les exercices d'étirement ou les courtes promenades.

Dans l'entreprise de Diana Gutjahr, les collaborateurs ne doivent pas pointer lorsqu'ils vont aux toilettes. Pourtant, le sujet est régulièrement abordé, car certains collaborateurs font des pauses plus longues et plus fréquentes que la moyenne. «Ce qui casse aussi l'ambiance dans l'équipe», explique-t-elle au 20 Minutes.

La politicienne UDC Diana Gutjahr dirige avec son mari une entreprise de construction métallique et d'acier. Image: keystone

Sur ce point, Gutjahr et l'initiateur de la motion sont d'accord. Lui aussi souhaite éviter les abus en matière de pauses WC. «Dans de tels cas, des mesures doivent être prises», explique-t-il. En fin de compte, le concept de confiance doit prévaloir, selon lui.

