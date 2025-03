MediaOne regroupe plusieurs radios régionales suisses, dont LFM. Image: KEYSTONE

Le groupe MediaOne licencie une dizaine de collaborateurs

Media One, qui regroupe notamment Radio Lac, One FM, Rouge FM et LFM, doit économiser un million de francs. Pour ce faire, il va licencier une dizaine de personnes, dont trois journalistes.

Plus de «Suisse»

Le groupe MediaOne va licencier une dizaine de collaborateurs, dont trois journalistes à Lausanne et Genève. Cette mesure d'économie est imposée par une baisse des rentrées publicitaires, qui constituent l'intégralité des recettes du groupe, a indiqué son directeur, Alexandre de Raemy.

Dans un marché très concurrentiel, il devient difficile de produire une information de qualité, a expliqué en substance M. de Raemy à la RTS. La situation est très tendue depuis le mois d'octobre, et le groupe espérait une reprise qui n'est pas venue. Media One, qui regroupe notamment Radio Lac, One FM, Rouge FM et LFM, doit économiser un million de francs.

Le groupe ne touche aucune subvention. «Sans un soutien public pour les radios de l'Arc lémanique, l'information sera de plus en plus difficile à produire sur nos radios régionales», a souligné son directeur. Les radios vont travailler différemment, en cherchant l'efficacité, afin de «continuer à produire du contenu de qualité», que ce soit du divertissement, de la proximité et de l'information."

En 2018, le groupe s'était séparé de quatre collaborateurs. En 2023, il avait licencié trois journalistes à Genève. (ats)