Les Suisses travaillent nettement plus longtemps que leurs voisins

A noter finalement que le Covid n'a que très peu influé sur la durée de la vie active en Suisse. Entre 2019 et 2022, elle a diminué de 0,7 an. (asi)

En Italie, la vie active est encore plus courte: 32,9 ans. Seules la Roumanie (32,2 ans) et la Turquie (29,9) affichent des valeurs plus faibles.

Notre pays occupe la quatrième place du classement européen, se plaçant juste derrière l'Islande, les Pays-Bas et la Suède. Dans ces Etats, la durée de la vie active se monte à 45,7, 43,7 et 43,1 ans, respectivement. Le Danemark (41,3) complète le top cinq.

A Paléo, Booba a bousillé sa légende

Il aurait fallu plus qu’un drapeau palestinien sur les épaules et deux jets de flammes sur la scène pour réchauffer un show tiédasse. Ce samedi, Booba était en service minimum. Dommage.

C'est que les attentes étaient élevées, à quelques heures de se frotter à la légende vivante du rap. Le trublion des réseaux, le pirate bling-bling au talent inimitable pour mixer le gore et le sublime, le duc de Miami et de Boulogne. Notre hâte de s'encanailler devant le Kanye West français se mêle à l'appréhension de se ramasser une bouteille de whisky dans la jugulaire. Mais on espère du méchant, du lourd, du sale, des insultes qui pleuvent et des jets de rhum à en avoir le tournis.