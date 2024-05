Twint figure désormais parmi les moyens de paiement les plus populaires. christian Beutler/Keystone

Des milliers de nouvelles boutiques en ligne vont accepter Twint

Le prestataire de services de paiement Stripe, utilisé par les petites et moyennes entreprises, acceptera dès à présent les paiements via l'application Twint.

Pascal Michel / ch media

Avec plus de 5 millions de clients et 590 millions de transactions rien que l'année dernière, l'application de paiement suisse Twint connaît une croissance fulgurante. Elle compte désormais parmi les moyens de paiement les plus populaires du pays.

Un constat à côté duquel l'entreprise irlando-américaine de traitement des paiements Stripe, qui possède une filiale à Zurich, n'est pas passée. Le prestataire a décidé d'intégrer Twint à son offre, ce qui permet aux boutiques en ligne collaborant avec Stripe d'accepter les paiements par Twint.

Stripe est particulièrement apprécié des petites et moyennes boutiques en ligne, car le groupe propose une solution prête à l'emploi qui peut être intégrée sans grand effort dans un site web existant. Le groupe prend en charge l'ensemble du traitement des paiements - en général contre une commission considérable de 2,9% et un montant de base de 30 centimes par transaction. En contrepartie, Stripe promet aux commerçants d'augmenter leur chiffre d'affaires en acceptant une multitude de modes de paiement - de Visa à Klarna en passant par Alipay.

Ce que coûte la nouvelle offre Twint

«En raison de sa grande portée dans le pays, Twint est un mode de paiement très important pour nos milliers d'entreprises clientes en Suisse», explique Klaas Flechsig, porte-parole de Stripe. Des entreprises comme l'application de prise de rendez-vous Doodle font partie de la clientèle locale. La solution de paiement est tout aussi intéressante pour les entreprises internationales qui utilisent Stripe et souhaitent vendre en Suisse comme Zara, Amazon ou Apple.

La demande pour les paiements Twint est par conséquent élevée, explique Klaas Flechsig.

«Nous nous attendons à ce que nombre de nos utilisateurs puissent augmenter sensiblement leur chiffre d'affaires sur le marché suisse grâce à Twint»

L'ampleur de la croissance de Twint grâce à cette nouvelle coopération dépendra des frais facturés par Stripe. Ceux-ci s'élèvent à 1,9% plus 30 centimes par transaction pour les paiements Twint. C'est moins cher que le prix des paiements par carte sur la plateforme. Il existe néanmoins des concurrents qui sont tout aussi attrayants pour les commerçants locaux: le groupe français Worldline facture généralement 1,7% pour les paiements par Twint. Le montant minimum est de 10 centimes par transaction.