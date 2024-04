Les objets oubliés dans les Uber peuvent être très insolites (image d'illustration). Image: Uber

Les objets les plus étranges oubliés dans les Uber en Suisse

S'il peut être relativement courant d'oublier son sac ou sa veste dans un Uber, les Suisses se révèlent être très inventifs en la matière: l'entreprise de transport a listé les trouvailles les plus bizarres.

Ça peut arriver à tout le monde. Que ce soit à cause du stress, de le l'alcool, de la malchance ou, tout simplement, parce qu'on a la tête ailleurs, les raisons pour oublier ses effets personnels dans une voiture lors d'une course avec Uber ne manquent pas.

Si l'acte est donc relativement anodin, les objets retrouvés peuvent, parfois, ne pas l'être du tout. C'est ce qu'affirme, ce mercredi, l'entreprise, qui a listé les objets les plus insolites et les plus fréquemment oubliés dans les véhicules réservés via son application en Suisse l'année dernière.

Concernant la deuxième catégorie, on retrouve, assez logiquement, des objets liés aux activités du quotidien. Ainsi les vêtements, qui occupent la première marche du podium des effets personnels les plus souvent oubliés dans les véhicules Uber. Le top 10 est le suivant:

Vêtements. Bijoux, montres et maquillage. Bagages, sacs à dos. Portefeuilles, bourses. Parapluies. Equipements de protection individuelle (masques, gants, lunettes de protection...). Ecouteurs, haut-parleurs. Ordinateurs portables. Téléphones, appareils photo. Cigarettes électroniques, vapes.

Uber note que la distraction des Suisses augmente pendant le week-end. Plus spécifiquement, ses données indiquent que les vêtements sont le plus souvent oubliés le samedi, les bijoux et les bagages le dimanche. Au niveau géographique, les Romands se révèlent être les passagers les plus distraits du pays.

«Une mine d'objets inhabituels»

Comme le souligne l'entreprise, les véhicules Uber «ne sont pas seulement des moyens de transport, mais aussi une mine d'objets inhabituels». La liste des trouvailles les plus bizarres lui donne plutôt raison.

L'année dernière, les Suisses ont laissé dans des voitures Uber des objets aussi différents et improbables qu'une spatule à crêpes, une machine à café ou une trottinette électrique. Voici la liste complète:

Des trottinettes électriques et casques.

Une perruque violette.

Un masque de carnaval.

Un talon haut Gucci noir.

Une machine à café.

Des colliers et des laisses pour chiens.

Un paquet d'œufs de Pâques.

Un skateboard.

Une spatule à crêpes.

Un snowboard.

Un piercing.

Un cadeau de Noël.

Un couteau de cuisine.

Une manette Playstation.

Un paquet de CBD.

Un protège-dents.

Une guimbarde (petit instrument de musique).

Une affiche de Cuba.

Suite à un oubli lors d’un trajet avec Uber, la personne concernée peut contacter son chauffeur directement via l’application Uber, rappelle finalement l'entreprise. Ou depuis le site internet, si l'objet en question était son téléphone. (asi)

