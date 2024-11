Uber lance deux nouveaux services en Suisse

Afin d'attirer de nouveaux clients, Uber élargit son offre à Lausanne, Genève, Zurich et Bâle. Les parents avec de jeunes enfants sont notamment concernés.

«Uber passe à la vitesse supérieure», écrit l'Aargauer Zeitung, annonçant que l'entreprise lance deux nouveaux services à Lausanne, Genève, Zurich et Bâle: Uber Assist et Childseat.

Personnes à mobilité réduite et enfants

Le premier s'adresse aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Les chauffeurs qui proposent cette offre ont suivi des formations spéciales, notamment auprès du TCS, explique le quotidien. Le but est de garantir à ces personnes «des trajets abordables et adaptés à leurs besoins», précise Jean-Pascal Aribot, patron d'Uber Suisse. Celles et ceux en fauteuil roulant ne peuvent toutefois pas encore commander de voiture adaptée. Et à l'entreprise d'assurer «travailler à élargir les options».

Le second service permet aux familles avec de jeunes enfants de commander, pour 3 francs supplémentaires, une voiture dotée d'un siège exprès pour eux. Selon la loi suisse en effet, un enfant de moins de 12 ans ou de moins de 150 centimètres doit voyager sur un siège adapté. (ag)