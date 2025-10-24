averses éparses
Changements au sein du conseil d'administration d'UBS

Lukas Gähwiler ne se représentera pas au conseil d'administration d'UBS lors de l'assemblée générale annuelle d'avril 2026. Il a décidé de quitter son poste de vice-président de l'organe de surveillance, mettant ainsi un terme à sa longue carrière dans le secteur bancaire.
24.10.2025, 07:3324.10.2025, 07:33

Markus Ronner a été proposé pour succéder à Lukas Gähwiler et sera nommé nouveau membre du conseil d'administration et vice-président lors de l'assemblée générale annuelle de 2026, précise un communiqué de la banque aux trois clés publié vendredi.

De nationalité suisse, Markus Ronner a effectué toute sa carrière professionnelle chez UBS depuis 1981. Il est devenu membre du conseil d'administration du groupe en 2018, lorsqu'il a pris ses fonctions actuelles de responsable de la conformité et de la gouvernance d'UBS. Sa succession sera communiquée séparément.

Analyse
UBS rattrapée par un scandale américain

Lukas Gähwiler de son côté a occupé plusieurs postes de direction chez UBS depuis 2010. En 2022, il a été nommé vice-président du conseil d'administration d'UBS.

Parallèlement, les changements organisationnels suivants seront mis en œuvre au sein de la direction d'UBS à compter du 1er janvier 2026. Michelle Bereaux, directrice de l'intégration, deviendra responsable conformité et risques et Beatriz Martin a été nommée directrice des opérations (COO). Mme Martin conservera la présidence de la région EMEA. (sda/awp/ats)

Des photos vintage de passages piétons en Suisse:

1 / 10
Des photos vintage de passages piétons en Suisse:
«Oups, c'était limite!» - Photo prise en mai 1957 à Zurich, où un homme est presque renversé par une voiture.
source: photopress-archiv / bischof
