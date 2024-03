L'initiative de l'UDC sur la neutralité a abouti

La constitution fédérale prévoit actuellement que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale veillent à préserver la neutralité. Cette dernière ne figure cependant pas dans les buts de la Confédération ou les principes de politique étrangère, pour ne pas limiter sa marge de manoeuvre en matière de politique de sécurité et de politique étrangère, explique sur son site en ligne le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Voici ce que vous risquez vraiment en mangeant de la malbouffe

Pauvres en nutriments, gras, remplis d'additifs chimiques, les aliments transformés sont très mauvais pour la santé. Ils sont liés à plus de 30 conséquences néfastes pour la santé, comme le montre la plus grande étude réalisée à ce jour sur le sujet.

Des cornflakes, yaourts aux fruits et barres de céréales aux saucisses et boulettes de falafel, en passant par les pizzas et soupes toutes prêtes: les aliments fortement transformés sont de tous les placards, tous les frigos. Les Suisses couvrent aujourd'hui un quart de tous leurs besoins caloriques journaliers avec ce type de nourriture et de boissons. Pourtant, on les soupçonne depuis longtemps d'être mauvais pour la santé.