Le tueur islamiste de Mannheim et Nemo: «Notre liberté attaquée.» Image: watson

Nemo aussi dangereux qu'un terroriste? Les jeunes UDC scandalisent

Les Jeunes UDC alémaniques, qui entendent dénoncer «l'atteinte à notre liberté», ont réuni dans même un visuel un terroriste islamiste et Nemo, le vainqueur de l'Eurovision. Ce rapprochement choquant scandalise. Le père de Nemo répond à watson.

Plus de «Suisse»

Nemo représenté sur une image à côté du terroriste afghan qui a tué un policier et blessé cinq autres personnes vendredi dernier à Mannheim. Ce montage est l’œuvre des jeunes UDC de Suisse alémanique. La juxtaposition entre le vainqueur de l’Eurovision et un islamiste meurtrier scandalise outre-Sarine.

A l’origine, il s’agit d’une campagne lancée début mai par la jeunesse UDC alémanique pour dénoncer «l’antisémitisme islamiste et woke».

«Nous partons aujourd'hui du principe que les propos antisémites sont le fait des islamistes et de l'extrême gauche, comme nous l'avons observé lors des mouvements d'occupation propalestiniens dans les universités.» Naemi Dimmeler, présidente des Jeunes UDC du canton du Zurich, jointe par watson

Les Jeunes UDC avaient l'intention de placarder des affiches représentant des personnages typés terroristes ou wokes à proximité des universités. La Ville de Bâle a refusé cet affichage, jugé «discriminatoire», sur son territoire. Sur ce, les jeunes UDC ont conçu un visuel destiné à leurs réseaux sociaux. Un visuel qui réunit donc le tueur de Mannheim et le vainqueur de l’Eurovision – Nemo demande l'inscription dans la loi d'un troisième sexe, ou troisième genre.

Est-on bien sûr de comprendre? Le meurtrier, couteau en main, veut-il tuer Nemo? Non, ce qu’il faut comprendre, c’est que Nemo le «woke», comme l’islamiste armé, menacent «notre liberté», clame la jeunesse UDC, dans la veine des campagnes numériques du parti lors des élections fédérales de l’année dernière.👇

Sur X (ex-Twitter), le communicant suisse alémanique ne cachait pas son dégoût:

Le mot «antisémitisme» ne figure pas sur le visuel montrant Nemo dans son habit de scène, mais il s’inscrit dans la continuité de la campagne de la jeunesse UDC contre l’«antisémitisme» initiée début mai. Joint par watson, un ancien président des Jeunes UDC alémaniques ne souhaite pas s’exprimer sur cette stigmatisation, manifeste, de Nemo. Il dit soutenir le droit à la liberté d’expression, mais on le sent mal à l’aise. Cette femme, membre de l'UDC alémanique, est plus loquace. Elle ne cautionne pas la démarche des jeunes UDC:

«Nous devons respecter l’être humain et c'est l'humanité de Nemo qui est ici atteinte» Une UDC alémanique

Nemo «antisémite»? «Selon des médias, Nemo n'a pas voulu entrer en contact avec la chanteuse qui représentait Israël. Nous espérons sincèrement que cela n'a pas été le cas et que si cela a été le cas, que ce n'est pas pour des raisons politiques», répond Naemi Dimmeler.

La jeunesse socialiste est scandalisée. Joint par watson, son vice-secrétaire central, Lucien Schwed réagit:

«Mettre un terroriste islamiste au même niveau que Nemo sur une affiche, c’est extrêmement choquant» Lucien Schwed

Il poursuit: «L’engagement de Nemo est pour la liberté et les valeurs démocratiques. Ce qu’ont fait là les jeunes UDC est grave et mérite toute l’attention.»

La Jeunesse socialiste pourrait-elle dénoncer pénalement le cas? «Il est regrettable que la majorité du Parlement n’ait pas voulu inscrire les discriminations de genre dans la loi punissant le racisme et l’homophobie», répond Lucien Schwed. «Nous appelons les partis bourgeois à prendre leurs distances avec l’UDC qui tolère les liens de sa branche jeunesse avec la pire extrême droite», ajoute le vice-secrétaire central des Jeunes socialistes suisses.

L'honneur de Nemo

Plus que toute discrimination liée au genre, c’est peut-être l’honneur de Nemo qui est en cause dans ce visuel. Cela se punit en droit.

Les Jeunes UDC, eux, restent droit dans leurs bottes:

«Nous ne voulons pas nous excuser auprès de Nemo. Les Jeunes UDC ne font qu'attirer l'attention sur la vérité: les islamistes et la gauche radicale menacent notre liberté de différentes manières.» Naemi Dimmeler

C'est avec beaucoup de sagesse que le père de Nemo, Markus Mettler, joint par watson, réagit à cette polémique: