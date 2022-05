Maurer critique l'attitude de la Suisse face à la guerre en Ukraine

Plus d'articles sur la Suisse et la guerre en Ukraine

Selon lui, de telles mesures ne sont pas nécessaires avec une inflation à 2,5%. Le conseiller fédéral UDC ne voyait pas non plus la nécessité d'agir sur le prix de l'essence pour le moment, qu'il considère comme «abordable dans une Suisse riche».

Ascona et Locarno t'attendent - vote maintenant et élis le meilleur moment Dolce Vita!

Où et pourquoi l'Ascension et la Pentecôte sont-ils des jours fériés?

Les ponts de mai et juin approchent à grands pas. On vous explique point par point ce que signifient l'Ascension et la Pentecôte, et dans les cantons où ces jours sont fériés.

Les dates sont différentes chaque année et se réfèrent directement à Pâques. L'Ascension a lieu 39 jours après le dimanche de Pâques et dix jours avant la Pentecôte.