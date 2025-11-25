faible pluie
L'UNIGE signe avec l'université palestinienne al-Quds

L'Université palestinienne al-Quds de Jérusalem.
L'Université palestinienne al-Quds de Jérusalem. image: capture

L'Uni de Genève signe un partenariat avec une université palestinienne

L'Université de Genève annonce, ce mardi, avoir signé le 17 novembre un Memorandum of Understanding avec l'Université palestinienne al-Quds de Jérusalem. watson avait révélé fin octobre les discussions en cours entre les deux entités universitaire
25.11.2025, 15:3325.11.2025, 15:37

Comme le révélait watson le 31 octobre, l'Université de Genève (Unige) et l'Université palestinienne al-Quds de Jérusalem étaient en discussion en vue de la signature d'un partenariat (Memorandum of Understanding, MoU). C'est chose faite, annonce l'Unige ce mardi 25 novembre dans un communiqué.

L’Uni de Genève prépare un partenariat avec une université palestinienne
«Signé le 17 novembre 2025, ce MoU lie spécifiquement le Centre d’études humanitaires de Genève de la Faculté de médecine de l’Unige et la Faculté de santé publique d’AQU (Université al-Quds), l’une des plus importantes universités palestiniennes (12 000 étudiantes et étudiants). En s’appuyant sur leurs expertises respectives, l’accord favorisera les échanges scientifiques – recherches conjointes, partage de données, analyses thématiques – et contribuera à la formation de futurs responsables de programmes et d’organisations humanitaires.»
Le communiqué de l'Unige

Dans une interview à watson parue le 11 novembre, Karl Blanchet, le directeur du Centre d'études humanitaires de la Faculté de médecine de l'Unige, qui a mené les discussions avec l'université palestinienne al-Quds de Jérusalem (al-Quds signifie Jérusalem en arabe), expliquait en détail les objectifs de ce MoU, axé sur des programmes de santé publique, devant se déployer dans la bande de Gaza, notamment. (amu)

Par ici 👇

L'Université de Genève veut intervenir à Gaza: voici sa feuille de route
