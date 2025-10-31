larges éclaircies11°
Jérusalem

Image

L’Uni de Genève prépare un partenariat avec une université palestinienne

L'Uni de Genève est en discussion depuis le mois de mai avec l'Université palestinienne Al-Quds de Jérusalem, en vue d'une collaboration portant sur la recherche dans le domaine de la santé, a appris watson.
31.10.2025, 17:5331.10.2025, 18:26
Antoine Menusier
Antoine Menusier

L’Université de Genève (Unige) travaille à l’élaboration d’un partenariat avec l’Université palestinienne Al-Quds, située à Jérusalem (Al-Quds est le nom arabe de Jérusalem), a appris watson. «Des discussions avec l’Université Al-Quds sont effectivement en cours mais ne se sont pas, à ce jour, concrétisées dans un Memorandum of Understanding (MoU)», indique, vendredi, le vice-recteur Stéphane Berthet, chargé des Relations internationales et interinstitutionnelles de l’Unige.

Un MoU est le nom donné à une convention unissant plusieurs partenaires, en l’occurrence les rectorats de l’Unige et de l’Université Al-Quds si les choses aboutissent entre les deux institutions.

Le vice-recteur apporte une précision sur le nature du projet:

«La collaboration envisagée porte sur la recherche dans le domaine de la santé et en aucun cas sur la mobilité estudiantine»
Stéphane Berthet, vice-recteur de l'Unige

Côté genevois, la personne menant les discussions avec l’Université Al-Quds est Karl Blanchet, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Genève et directeur du Centre d'études humanitaires de Genève. Sur le site de l’Unige, on peut lire le concernant:

«[Le professeur Karl Blanchet] se concentre actuellement sur le développement et l'expérimentation d’approches méthodologiques centrées sur les personnes pour les populations réfugiées au Moyen-Orient.»

Rapprochement initié en mai 2025

Joint par watson, le professeur Karl Blanchet indique:

«Le rapprochement de l'Unige avec l'Université Al-Quds, l'une des plus grandes de Palestine, avec 12 000 étudiants et un département de médecine de haut niveau, a été initié en mai 2025, alors que la situation humanitaire à Gaza était des plus dramatiques.»
Le professeur Karl Blanchet, Unige

Crise des partenariats stratégiques avec Israël

En juin dernier, sous la pression d’une partie du corps estudiantin, le rectorat de l’Unige renonçait à l’ensemble de ses «partenariats stratégiques», dont ceux noués avec des universités israéliennes, au cœur du conflit entre le rectorat et la contestation étudiante propalestinienne.

Un convoi égyptien à Gaza pour aider à retrouver des corps d'otages

L’abandon du concept de partenariats stratégiques s’est fait «au profit des alliances et réseaux internationaux, à l’image de l’alliance européenne 4EU+ dont l’Unige prendra la présidence cette année», indique le vice-recteur Stéphane Berthet. Qui ajoute:

«Il n’y a donc plus de partenariats stratégiques actifs, ni avec Israël, ni avec d’autres pays»
Stéphane Berthet, vice-recteur de l'Unige

Cela n'empêche pas des collaborations entre des chercheurs de l'Unige et des chercheurs d'universités israéliennes.

Doter Gaza d'un secteur de soins

A noter que l’Unige, sous la conduite du professeur Karl Blanchet, fait partie du consortium international «Gaza Health Initiative» (GHI), qui doit doter Gaza d’un secteur de soins sans lequel l’enclave, aujourd’hui ravagée, aura du mal à se relever, estiment ses concepteurs. Le professeur Karl Blanchet confiait en juin 2024 à nos confrères du Temps:

«Il y a actuellement quelque 3000 étudiants en médecine qui sont à Gaza à diverses étapes de leur formation. Il s’agit de les aider à achever leur formation. Soit sur place, pour ceux qui le pourront, soit en les aidant à achever leurs études ailleurs.»
Karl Blanchet en juin 2024 au Temps:

Sans doute ce nombre de 3000 est-il à présent moindre après un an et trois mois de guerre supplémentaire.

2
