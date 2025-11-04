assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
Suisse
Université

Genève: des propalestiniens menacent la venue de Martin Pfister

Menaces sur la conférence de Martin Pfister à Genève

Des collectifs pro-palestiniens annoncent vouloir empêcher le ministre de la Défense Martin Pfister de tenir un discours sur les Bilatérales III, mercredi à l'Université de Genève, a appris watson. La direction universitaire réagit.
04.11.2025, 15:4604.11.2025, 16:59
Antoine Menusier
Antoine Menusier

Divers collectifs de la gauche radicale annoncent ce mardi sur leurs réseaux sociaux vouloir «empêcher» Martin Pfister de prononcer un discours demain mercredi à Uni Dufour à Genève, a constaté watson. Le conseiller fédéral, ministre de la Défense, doit y donner une conférence publique sur le nouveau paquet d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, rapportait lundi l’agence Keystone-ATS.

Image

Les collectifs en question sont au moins au nombre de deux: le Collectif radical d’action queer (CRAQ) et Streetmedic Genève. Voici leur mot d'ordre:

«Pas de place pour les complices du génocide à Genève! Martin Pfister, conseiller fédéral en charge de l'armée, sera à Uni Dufour ce mercredi 5 novembre pour une conférence: soyons là pour empêcher son discours!»

Cet appel à la mobilisation se veut une réponse à la décision du Département de la défense (DDPS) de maintenir l’achat de drones Hermes 900 de la société israélienne Elbit. «Cette entreprise est activement impliquée dans le génocide à Gaza et se nourrit d’argent suisse pour développer ses machines de mort», écrivent ces collectifs. «Pfister complice», peut-on lire.

Contacté, le service de presse DDPS indique ne pas vouloir «s'exprimer sur le sujet». «Concernant les mesures de sécurité, merci de vous adresser aux organisateurs», indique le pôle médias de la Défense.

«Nous évaluons la situation»

A ce sujet, voici la réponse du service de presse de l'Université de Genève adressée à watson:

«Nous évaluons la situation créée par les appels lancés sur les réseaux sociaux. Nous veillerons à ce que l’événement puisse se dérouler dans les meilleures conditions, en coordination avec les équipes du Conseiller fédéral Martin Pfister. L’Université est un lieu de dialogue où les désaccords doivent aussi pouvoir s’exprimer, mais vouloir empêcher la tenue d’un événement public entre en contradiction frontale avec les valeurs et les missions de l’institution.»
Marco Cattaneo, directeur de la communication de l'Unige

Dans sa conférence prévu mercredi à Uni Dufour, Martin Pfister doit livrer une analyse des implications politiques, économiques et stratégiques des Bilatérales III. Les taxes douanières américaines seront aussi abordées.

La conférence doit être suivie d'une table ronde réunissant René Schwok, professeur honoraire au Département de science politique et relations internationales, Mauro Poggia, conseiller aux Etats MCG, Andreas Künne, ambassadeur de l'UE en Suisse et Katja Gentinetta, philosophe politique. Le journaliste du Temps Frédéric Koller modérera les débats, indique Keystone-ATS.

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
- Dick Cheney traite Trump de lâche
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
11 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
11
Les plus lus
1
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
2
Le salaire des assureurs risque de prendre un coup de massue
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Budget 2026: Vevey présente un excédent de charges de plusieurs millions
Le budget 2026 de Vevey présente un excédent de charges de 10,1 millions de francs. La baisse des recettes fiscales couplée aux coupes budgétaires cantonales et fédérales explique la situation.
Dans un communiqué publié lundi, la Ville écrit:
L’article