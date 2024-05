Gaza: il n'y aura plus d'occupation à l'Université de Neuchâtel

Voici pourquoi les CFF ne diront plus «accident de personne»

Le rectorat relève par ailleurs «l’esprit de dialogue qui a présidé aux échanges et aux discussions» avec le collectif. (ats)

L'Université neuchâteloise créera une commission temporaire d'experts «pour réfléchir aux critères qui devraient être mis en place avant de décider de s'engager dans une collaboration institutionnelle de recherche et d'enseignement». Elle réitère aussi sa volonté, entre autres, de garantir «le principe de la liberté de recherche permettant de discuter de tout sujet dans la mesure où il bénéficie d'une mise en perspective (...)».

Dans les autres points de l'accord, le rectorat «réitère son positionnement du côté des droits humains, pour la fin des violences contre les civils (...) et se prononce en faveur d'une paix durable en Palestine».

De son côté, le collectif des militants accepte de mettre fin à sa présence dans les locaux ce mercredi avant la fermeture des bâtiments. Tout le mobilier apporté, le matériel et les banderoles seront enlevés.

Dans un communiqué, le rectorat indique avoir formulé cinq engagements précisant sa position par rapport aux revendications reçues. Parmi elles, il s'engage à ne pas prononcer de sanctions disciplinaires et à ne pas déposer plainte contre les occupants, sous réserve d'actes délictueux.

