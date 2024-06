Les vacances en Suisse ont toujours la cote

Plus d'un tiers des Suisses envisagent de passer leurs vacances d'été sur sol helvétique, selon Suisse Tourisme. Image: KEYSTONE

Selon un sondage commandé par Suisse Tourisme, les Suisses et Suissesses sont toujours enclins à passer leurs vacances d'été au pays. L'engouement pour un séjour en terres helvétiques reste à peu près en ligne avec les chiffres de l'année précédente.

Plus de «Suisse»

Rester en Suisse pour les vacances est une option que choisissent 39% des vacanciers suisses, tandis que 33% prévoient de sortir des frontières, 22% ne savent pas encore et que la part restante n'a rien prévu.

Des chiffres positifs pour la saison

Les établissements hôteliers, remontées mécaniques et organismes touristiques interrogés par Suisse Tourisme esquissent par ailleurs des perspectives positives pour la saison estivale. Le niveau actuel des réservations implique une augmentation estimée de la fréquentation et des nuitées de 12% par rapport à l'été 2023.

«Les villes suisses s'attendent à une évolution très positive grâce à la transformation du tourisme d'affaires en tourisme de loisirs, et cela est déjà un succès à Genève et Zurich, qui ont investi notamment dans les infrastructures», indique à AWP Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme. «Le retour des marchés lointains joue également un rôle clé dans la reprise du tourisme urbain», ajoute-t-il.

En montagne, les taux d'occupation se situent à un très haut niveau et la question sera plutôt de voir s'ils peuvent être maintenus. «En 2023, la destination de Viège a connu une saison d'été très forte. Maintenir ce niveau sera un défi», souligne Samuel Andenmatten, directeur général de Viège Tourisme, cité dans le communiqué.

La durabilité gagne en importance

Environ un tiers des hôtes suisses ont déjà choisi au moins une fois de compenser leurs émissions de CO2 lors de la réservation de leurs vacances. Côté romand, 40% des personnes interrogées ont déclaré être plus enclins à réserver un hébergement disposant d'un certificat de durabilité, contre 35% en Suisse alémanique et 31% au Tessin. Cela classe la Suisse à mi-chemin entre ses deux pays voisins, la France, où la thématique de la durabilité est très importante et l'Allemagne, où il y a encore des efforts à faire, explique Martin Nydegger.

Parmi les mesures les plus populaires pour les établissements visant plus de durabilité, on retrouve entre autres les économies d'énergie, la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple en supprimant le buffet du petit-déjeuner, ou la promotion des transports publics grâce à la carte d'hôte, qui permet dans de nombreuses destinations d'utiliser ceux-ci sans frais pendant la durée du séjour. (mbr/ats)