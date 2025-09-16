en partie ensoleillé16°
Fraude sur les vins valaisans: peine aggravée pour Flaction

L&#039;encaveur Cedric Flaction, centre, arrive au Tribunal cantonal du Valais avec ses defenseurs, l&#039;avocat Julien Ribordy, droite, lors du verdict de son proces en appel ce mardi, 16 septembre ...
Cédric Flaction (au centre) et ses avocationsKeystone

Fraude sur les vins valaisans: peine aggravée pour Cédric Flaction

L'encaveur valaisan a écopé d'une peine plus lourde lors de son procès en appel. Il est désormais condamné à 45 mois de prison ferme.
16.09.2025, 09:4316.09.2025, 09:43

Cédric Flaction a été condamné en appel à 45 mois de prison ferme par le Tribunal cantonal valaisan.

Reconnu coupable de fraude à l'AOC Valais, l'encaveur voit sa peine augmentée par rapport au jugement de première instance, lui qui avait écopé de 42 mois en 2024. (jzs/ats)

Développement suit

Pour Dry January, on a goûté du vin désalcoolisé
