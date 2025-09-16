Fraude sur les vins valaisans: peine aggravée pour Cédric Flaction
L'encaveur valaisan a écopé d'une peine plus lourde lors de son procès en appel. Il est désormais condamné à 45 mois de prison ferme.
Cédric Flaction a été condamné en appel à 45 mois de prison ferme par le Tribunal cantonal valaisan.
Reconnu coupable de fraude à l'AOC Valais, l'encaveur voit sa peine augmentée par rapport au jugement de première instance, lui qui avait écopé de 42 mois en 2024. (jzs/ats)
Développement suit
