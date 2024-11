Keystone

Deux camions de l'armée se percutent et paralysent le trafic valaisan

Un accident impliquant des véhicules de l'armée va paralyser une bonne partie du trafic valaisan sur l'A9, ce mardi. Deux camions tractant des chars se sont percutés.

Les automobilistes présents ce matin sur l'A9, en Valais, devront prendre leur mal en patience. Le trafic va être paralysé une bonne partie de la journée.

Et pour cause: un accident impliquant plusieurs véhicules de l'armée. Deux camions se sont rentrés entre Sion et Sierre, 300 mètres avant la sortie Sierre-Ouest, rapporte le Nouvelliste.

L'accident n'a pas fait de blessés, confirme l'armée. La police, la police militaire et les services d'entretien de l'autoroute sont sur place.

Une grue de 50 tonnes engagée

Les deux véhicules «tractaient des chars et des remorques». L'un d'eux a «bougé lors de la collision» mais n'est pas tombé au sol. Pour le remettre en place, une grue de 50 tonnes va être dépêchée sur place.

Le tronçon entre Sion-Est et Sierre-Ouest a été fermé dans les deux sens et le restera durant plusieurs heures, indique la police cantonale. Le site Alertswiss recommande de faire «un large détour pour éviter la région touchée.»

Une enquête va être ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.

