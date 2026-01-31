Image d'illustration. Image: Police cantonale valaisanne

Un suédois meurt en Valais

Une avalanche s’est déclenchée vendredi dans le secteur de la « Roussette » à Evolène (VS), emportant un skieur de randonnée suédois de 47 ans. Malgré l’intervention rapide de ses compagnons et des secours, la victime est décédée sur place.

Une avalanche s'est déclenchée vendredi dans le secteur de la «Roussette», sur la commune d'Evolène (VS). Un randonneur à skis de 47 ans est décédé.

L'avalanche s'est déclenchée à une altitude de 2850 mètres, peu après 15h00, communique samedi la police cantonale valaisanne. Elle a emporté et enseveli un randonneur, qui faisait partie d'un groupe de cinq personnes, qui descendaient sur les pentes nord/nord-est de la «Roussette», au-dessus d’Evolène.

Le randonneur, de nationalité suédoise, a été localisé puis dégagé de la masse neigeuse par ses accompagnants. Ils ont immédiatement pratiqué une tentative de réanimation. Les sauveteurs se sont rendus sur place à bord de deux hélicoptères d’Air-Glaciers. Malgré les soins prodigués, la victime est décédée sur les lieux.

Le Ministère public a ouvert une instruction. (tib/ats)