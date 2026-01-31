en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Un randonneur suédois meurt dans une avalanche à Evolène

Evolène: accident mortel en montagne en aval de la cabane Bertol
Image d'illustration.Image: Police cantonale valaisanne

Un suédois meurt en Valais

Une avalanche s’est déclenchée vendredi dans le secteur de la « Roussette » à Evolène (VS), emportant un skieur de randonnée suédois de 47 ans. Malgré l’intervention rapide de ses compagnons et des secours, la victime est décédée sur place.
31.01.2026, 16:4831.01.2026, 17:01

Une avalanche s'est déclenchée vendredi dans le secteur de la «Roussette», sur la commune d'Evolène (VS). Un randonneur à skis de 47 ans est décédé.

Voici pourquoi les accidents d'avalanches se multiplient en Suisse

L'avalanche s'est déclenchée à une altitude de 2850 mètres, peu après 15h00, communique samedi la police cantonale valaisanne. Elle a emporté et enseveli un randonneur, qui faisait partie d'un groupe de cinq personnes, qui descendaient sur les pentes nord/nord-est de la «Roussette», au-dessus d’Evolène.

Le randonneur, de nationalité suédoise, a été localisé puis dégagé de la masse neigeuse par ses accompagnants. Ils ont immédiatement pratiqué une tentative de réanimation. Les sauveteurs se sont rendus sur place à bord de deux hélicoptères d’Air-Glaciers. Malgré les soins prodigués, la victime est décédée sur les lieux.

Le Ministère public a ouvert une instruction. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Le classement des fours à raclette
1 / 12
Le classement des fours à raclette

1e place: le four à raclette Koenig 4 and more
source: kassensturz
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le corps d'une Suissesse de 26 ans découvert dans un appartement
Les services de secours de Saint-Gall ont retrouvé vendredi matin le corps sans vie d'une Suissesse de 26 ans dans un appartement.
Après avoir reçu un appel d'urgence, les services de secours de Saint-Gall ont découvert vendredi matin le corps sans vie d'une femme suisse dans un appartement.
L’article