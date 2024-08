Nouvelle chute mortelle en Valais: deux morts

Voici les noms de bébés les plus rares de Suisse

Les deux personnes avaient quitté tôt mercredi la cabane Weismiess à Saas-Grund dans le but de gravir le Lagginhorn par l'arête sud. Ne les voyant pas revenir comme initialement prévu, des tiers ont alerté les secours.

Un nouveau drame endeuille les Alpes. Deux alpinistes suisses de 55 et 54 ans ont perdu la vie au Lagginhorn (VS), a indiqué jeudi la police valaisanne. Ils ont fait une chute d'environ 50 mètres sur le flanc sud-ouest de la montagne.

Avalanche de critiques après l'annonce de Tamedia

Entre les rédactions romandes du groupe, les Conseil d'Etat de Vaud et de Genève et les syndicats, les critiques pleuvent suite à l'annonce de 290 suppressions d'emplois prévues par le groupe Tamedia.

L'annonce de nouvelles stratégies et grosses restructurations chez Tamedia, avec 290 suppressions d'emplois prévues, a suscité une avalanche de vives réactions mardi. Syndicats des médias, sociétés de rédacteurs, gouvernements et partis politiques se sont montrés très critiques et inquiets.