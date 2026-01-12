pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Ce que l'on sait sur l'incarcération de Jacques Moretti

Jacques Moretti est incarcéré: voici les conditions pour qu'il sorte

Le Tribunal des mesures de contrainte du Valais confirme la détention provisoire de Jacques Moretti, estimant nécessaire de garantir le bon déroulement de l’enquête après l’incendie de Crans-Montana.
12.01.2026, 15:1212.01.2026, 15:12
Incendie de Crans-Montana: la justice maintient Jacques Moretti en détention 3 mois.
La justice maintient Jacques Moretti en détentionImage: watson/keystone

La détention préventive du propriétaire du bar Constellation a été confirmée, lundi, dans le cadre de l’enquête sur l’incendie de Crans-Montana, a indiqué le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC). Cette décision est prise pour une période initiale de trois mois.

Dans son communiqué, le TMC valide ainsi la requête de détention provisoire demandée par le pool de procureures en charge de l'affaire et le choix d'une incarcération provisoire de Jacques Moretti au terme de son audition de vendredi dernier devant le Ministère public.

Toutefois, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais dit:​

«Etre disposé à lever la détention provisoire moyennant diverses mesures demandées subsidiairement par le Ministère public, dont notamment le versement de sûretés, ces mesures apparaissant adéquates pour contrer le risque de fuite. La fixation des sûretés nécessitant une instruction minutieuse, la privation de liberté doit prévaloir dans l’intervalle.»

Quelles sont ces mesures?

Devoir se présenter à un poste de police une ou plusieurs fois par semaine, confisquer un passeport ou installer un bracelet électronique sont des mesures à la disposition de la justice entrant dans la catégorie des sûretés.

On a suivi la piste du mystérieux patron du Constellation jusqu'en Corse

Le TMC rappelle «que la détention provisoire est une détention procédurale destinée uniquement à assurer le bon déroulement de l’instruction.» Jacques Moretti demeure présumé innocent. Procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud n'a pas commenté la décision prise.

On a retracé les liens de Jacques Moretti avec les clans criminels corses

Réactions contrastées

«Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a pris la juste mesure de l'engagement inconditionnel de Jessica Moretti et de son époux de ne pas se soustraire à cette épreuve judiciaire qu'ils affronteront ensemble», ont déclaré Mes Yaël Hayat et Nicola Meier, deux des avocats du couple français.

Avocat de sept victimes françaises, italiennes et suisses, Me Sébastien Fanti ne s'est montré qu'«imparfaitement satisfait du placement en détention provisoire, pour l’heure, du seul exploitant», ajoutant que «chacun vivra avec sa conscience». (jah/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
3
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
de Team watson
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
de Stefan Bühler, Léonie Hagen, Julian Spörri
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
1
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
de Sabine Kuster
Thèmes
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette Suissesse a été réanimée neuf fois: «C'est un miracle»
Gabi était sportive, dynamique et en bonne santé, jusqu'à ce que sa vie bascule en quelques minutes le jour de la Saint-Valentin 2025. Cette mère de deux enfants a pu rentrer chez elle à Noël, mais elle souffre de handicaps lourds. Sa famille refuse de baisser les bras.
Dans le salon de la maison familiale, un petit sapin de Noël scintille. A côté de lui, un vélo d'appartement. Gabi Essig est assise à la table à manger et sourit. Sa voix est claire, mais elle parle lentement, ses phrases sont saccadées. «De l'exercice, ça j'y arrive. Mais rien d'autre. J'aimerais pouvoir faire quelque chose», avoue-t-elle.
L’article