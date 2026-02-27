beau temps11°
Enorme escroquerie CFF: un ex-employé poursuivi

Les CFF ont aussi
Les CFF ont été victimes d'une escroquerie de plus de 5 millions de francs.Keystone

Enorme escroquerie CFF: un ex-employé poursuivi

L'ex-régie fédérale a été victime d'une fraude à plus de 5 millions de francs. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de la Confédération contre un ancien collaborateur et des complices.
27.02.2026, 11:0427.02.2026, 11:26

Les CFF ont été victimes d'une escroquerie de plus de 5 millions de francs sur plusieurs années. Le Ministère public (MPC) a ouvert une enquête contre un ex-employé de l'ex-régie fédérale et quatre complices.

L'individu de 54 ans aurait agi avec quatre coprévenus, en facturant des livraisons de marchandises fictives ou à des prix surfaits, a déclaré vendredi le MPC dans un communiqué.

Révélations sur ce spectaculaire braquage dans une gare CFF

Depuis 2007, l'homme aurait saisi des commandes de matériel dans le système des CFF, en établissant des factures de livraison par l'intermédiaire des sociétés des coprévenus. Dans la plupart des cas, sans effectuer aucune livraison.

Un total de 8,7 millions de francs

Le prévenu principal est accusé d'escroquerie par métier, de gestion déloyale des intérêts publics, de blanchiment d’argent aggravé et de faux dans les titres. Les CFF ont déposé une dénonciation pénale au MPC en septembre 2024.

Ils auraient perdu un total de 8,7 millions de francs. A cause du délai de prescription, le montant reproché aux prévenus a été réduit à 5 millions de francs. (jzs/ats)

