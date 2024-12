La collection comportait notamment des objets de parure et divers outils, dont les plus vieux remontent à l'âge de Bronze, vers 2000 avant notre ère. Image: Police cantonale valaisanne

«Saisie exceptionnelle» d'artéfacts de grande valeur en Valais

Un quinquagénaire déterrait illégalement de rares objets archéologiques. La police valaisanne a mis la main sur une importante collection d'artéfacts.

La police cantonale valaisanne a annoncé mercredi avoir procédé à une «saisie exceptionnelle d'artéfacts archéologiques». Un homme de 51 ans a été interpellé. En mai dernier, il avait été surpris en flagrant délit de recherche illégale d'objets archéologiques à l'aide d'un détecteur de métaux, alors qu'il n'avait aucune autorisation.

L'enquête a permis à la police de mettre la main sur des objets de parure et divers outils, dont les plus vieux remontent à l'âge de Bronze, vers 2000 avant notre ère. Des pièces de monnaie celtiques, romaines, médiévales, modernes et contemporaines ont également été découvertes, de même que d'autres éléments à valeur historique.

Seconde interpellation

Ces objets appartiennent au patrimoine commun et non à des intérêts privés, relève la police cantonale valaisanne dans un communiqué. La recherche illégale d'artéfacts archéologiques à l'aide d'un détecteur de métaux constitue «une infraction grave à la loi fédérale sur le transfert de biens culturels», souligne-t-elle.

L'enquête de la police cantonale a aussi débouché sur l'interpellation d'un second homme, âgé de 49 ans, qui s'adonnait également à ces pratiques. Le Ministère public a ouvert une instruction.

La police valaisanne rappelle que l'utilisation de détecteurs de métaux à des fins de recherche d'objets historiques ou archéologiques, même des époques modernes et contemporaines, est strictement interdite sans autorisation préalable de l'Office cantonal d'archéologie. (ats)