assez ensoleillé15°
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Martigny bat à nouveau le record du monde de la plus grande raclette

Participants eat a Raclette cheese during the attempt to beat the record for the world&#039;s largest Raclette cheese in Martigny, Canton of Valais, Switzerland, Saturday, April 5, 2025. (KEYSTONE/Jea ...
Des participants dégustent de la raclette lors de la tentative de record du monde de la plus grande raclette, le 5 avril 2025 à Martigny.Image: KEYSTONE

Voici la plus grande raclette au monde

Avec 4942 participants réunis samedi au CERM, la manifestation «The plus grande raclette of the world» à Martigny établit un nouveau record mondial, confirmant l’engouement pour cet événement dédié au terroir valaisan.
19.04.2026, 11:1119.04.2026, 11:20

Le record du monde de la plus grande raclette a de nouveau été battu samedi à Martigny. En parvenant à réunir 4942 personnes, dont 403 racleurs et bénévoles, les organisateurs de «The plus grande raclette of the world» ont atteint leur objectif.

Validé par un notaire, ce nouveau record amélioré de 49 personnes confirme «l’engouement exceptionnel que suscite cet événement devenu en deux ans un rendez-vous emblématique du terroir et de la convivialité», souligne Myexpo, l'organisateur de la manifestation. Si les convives valaisans ont formé la majorité du cercle des présents, de nombreux amoureux de la raclette de cantons plus éloignés, ont également choisi d'effectuer le déplacement de Martigny.

Ce Romand n'aurait pas dû détourner 2600 meules de fromage à raclette

«C’est juste incroyable de voir l’engouement des racleuses et racleurs. Tous avaient la banane, une très grosse motivation, c’était juste magnifique. Et déjà, beaucoup demandent quand aura lieu la prochaine édition», a souligné, ravi, en fin de soirée, Eddy Baillifard, l'ambassadeur de l’événement et du raclette Valais AOP.

Entre qualité et tradition

Vincent Claivaz, le président de Myexpo, résumait:

«The plus grande raclette of the world, comme la Foire du Valais, fait partie de ces événements que nous aimons organiser, parce qu’ils rassemblent les gens et mettent en lumière, ce qui fait la richesse de notre canton: la convivialité, la qualité de nos produits et la force de nos traditions»

En mars 2024, la première édition de la plus grande «raclonette» avait attiré 2236 participants à Saint-Etienne (France). Une marque record portée à 2522 convives, le 22 mars 2025, toujours dans la Loire.

Un record bien helvétique

Quinze jours plus tard, le score français avait été largement battu, déjà à Martigny, avec la présence de 4893 personnes, dont 361 racleurs. Devant l'enthousiasme suscité par cette prise du record de nos voisins d'Outre-Jura, les organisateurs octoduriens avaient choisi de remettre le couvert cette année. Un pari qui s'est avéré gagnant.

La barre des 4900 présents a donc été franchie, pour la première fois, samedi soir au Cerm à Martigny. Pour parvenir à servir des milliers de raclettes, pas moins de 403 racleurs et bénévoles se sont mobilisés pour l'occasion. Les principales motivations de tous ces volontaires aura été de vivre l'événement de l'intérieur et pour la majorité de partager l'une de leurs passions: racler, en pouvant bénéficier des conseils avisés d'une référence en la matière, Eddy Bailliard. Leurs efforts leur ont permis d'obtenir un diplôme nominatif de racleur.

Pas d'inscription au Guinness Book

Deux tonnes de fromage à raclette ont été consommées, samedi, tout comme près de 1500 kg de pommes de terre et 2380 pots de cornichons, de champignons et d'oignons.

Pour des questions de budget (15 000 francs à avancer), les organisateurs n'ont pas convié de représentants du Guinness Book à valider leur résultat. Un notaire a toutefois certifié le résultat. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Les chiots Saint-Bernard nés à Martigny
1 / 7
Les chiots Saint-Bernard nés à Martigny
Onze nouveaux chiots Saint-Bernard sont nés à Martigny.
source: facebook/fondation barry
partager sur Facebookpartager sur X
Le Valais s'est vengé des Français sur la raclette et on y était
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Suisses et les Allemands unis pour les migrants à Bâle
À Bâle et à Weil am Rhein, plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi contre un durcissement de la politique d’asile, appelant à une solidarité sans frontières. Le rassemblement était organisé par plus d’une trentaine d’organisations.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi à Bâle et Weil am Rhein (D) contre un durcissement de la politique d'asile et pour une solidarité sans frontières. Le rassemblement était organisé à l'appel de plus d'une trentaine d'organisations.
L’article