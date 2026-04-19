Des participants dégustent de la raclette lors de la tentative de record du monde de la plus grande raclette, le 5 avril 2025 à Martigny. Image: KEYSTONE

Voici la plus grande raclette au monde

Avec 4942 participants réunis samedi au CERM, la manifestation «The plus grande raclette of the world» à Martigny établit un nouveau record mondial, confirmant l’engouement pour cet événement dédié au terroir valaisan.

Plus de «Suisse»

Le record du monde de la plus grande raclette a de nouveau été battu samedi à Martigny. En parvenant à réunir 4942 personnes, dont 403 racleurs et bénévoles, les organisateurs de «The plus grande raclette of the world» ont atteint leur objectif.

Validé par un notaire, ce nouveau record amélioré de 49 personnes confirme «l’engouement exceptionnel que suscite cet événement devenu en deux ans un rendez-vous emblématique du terroir et de la convivialité», souligne Myexpo, l'organisateur de la manifestation. Si les convives valaisans ont formé la majorité du cercle des présents, de nombreux amoureux de la raclette de cantons plus éloignés, ont également choisi d'effectuer le déplacement de Martigny.

«C’est juste incroyable de voir l’engouement des racleuses et racleurs. Tous avaient la banane, une très grosse motivation, c’était juste magnifique. Et déjà, beaucoup demandent quand aura lieu la prochaine édition», a souligné, ravi, en fin de soirée, Eddy Baillifard, l'ambassadeur de l’événement et du raclette Valais AOP.

Entre qualité et tradition

Vincent Claivaz, le président de Myexpo, résumait:

«The plus grande raclette of the world, comme la Foire du Valais, fait partie de ces événements que nous aimons organiser, parce qu’ils rassemblent les gens et mettent en lumière, ce qui fait la richesse de notre canton: la convivialité, la qualité de nos produits et la force de nos traditions»

En mars 2024, la première édition de la plus grande «raclonette» avait attiré 2236 participants à Saint-Etienne (France). Une marque record portée à 2522 convives, le 22 mars 2025, toujours dans la Loire.

Un record bien helvétique

Quinze jours plus tard, le score français avait été largement battu, déjà à Martigny, avec la présence de 4893 personnes, dont 361 racleurs. Devant l'enthousiasme suscité par cette prise du record de nos voisins d'Outre-Jura, les organisateurs octoduriens avaient choisi de remettre le couvert cette année. Un pari qui s'est avéré gagnant.

La barre des 4900 présents a donc été franchie, pour la première fois, samedi soir au Cerm à Martigny. Pour parvenir à servir des milliers de raclettes, pas moins de 403 racleurs et bénévoles se sont mobilisés pour l'occasion. Les principales motivations de tous ces volontaires aura été de vivre l'événement de l'intérieur et pour la majorité de partager l'une de leurs passions: racler, en pouvant bénéficier des conseils avisés d'une référence en la matière, Eddy Bailliard. Leurs efforts leur ont permis d'obtenir un diplôme nominatif de racleur.

Pas d'inscription au Guinness Book

Deux tonnes de fromage à raclette ont été consommées, samedi, tout comme près de 1500 kg de pommes de terre et 2380 pots de cornichons, de champignons et d'oignons.

Pour des questions de budget (15 000 francs à avancer), les organisateurs n'ont pas convié de représentants du Guinness Book à valider leur résultat. Un notaire a toutefois certifié le résultat. (tib/ats)