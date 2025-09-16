assez ensoleillé14°
Suisse
Valais

Arnaque au vin valaisan: l'encaveur Flaction bientôt fixé

Le batiment de la cave Maison Rouge SA, anciennement Flaction Vins SA, est photographie ce lundi 26 aout 2024 a Saint-Pierre-de-Clages dans la commune de Chamoson. L&#039;encaveur valaisan Cedric Flac ...
Cédric Flaction aurait rendu valaisan du vin qui ne l'était pas.Keystone

Arnaque au vin valaisan: l'encaveur Flaction bientôt fixé

Condamné à 42 mois de prison ferme pour une importante fraude à l'AOC, Cédric Flaction était jugé en appel par la justice valaisanne. Le verdict doit tomber ce mardi matin.
16.09.2025, 06:2016.09.2025, 06:20
Plus de «Suisse»

Deux mois et demi après son procès en deuxième instance, Cédric Flaction connaîtra, mardi matin, le verdict du Tribunal cantonal valaisan. En première instance, en septembre 2024, l'encaveur avait écopé de 42 mois ferme pour fraude à l'AOC Valais.

Le 1er juillet dernier, Cédric Flaction a été jugé pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et instigation à faux dans les titres. Le professionnel de la vigne et du vin s'était dit innocent des principaux chefs d'accusation, l'accusation de faux dans les titres mis à part.

C
Cédric FlactionKeystone

De fausses factures

Selon l'accusation (l'Etat du Valais) et le Ministère public, l'encaveur a acquis, entre 2009 et 2015, plus de 730 000 litres de vins espagnols et quelque 130 000 litres de vins schaffhousois provenant de deux sociétés alémaniques.

Des achats qu'il a maquillés en intégrant dans sa comptabilité des fausses factures couvrant des prestations en cave, de mise en bouteilles ou du conseil. Les centaines de milliers de litres de vins achetés ont été mélangés à du vin valaisan, afin d'être commercialisé comme du vin AOC Valais.

La cave du Conseil fédéral n'est plus secrète: voici ce qu'elle cache

Pour le Ministère public, le produit de l'infraction se monte à 11,8 millions de francs. Le Tribunal de première instance n'avait retenu qu'une somme de 1,94 million de francs, ne prenant pas en compte les bénéfices liés à la vente de vins mélangés. (jzs/ats)

