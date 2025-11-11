Les golfs concernés sont actuellement en mains privées (image d'archives). Image: KEYSTONE

Crans-Montana pourrait forcer la main de ces propriétaires

En Valais, les communes de Crans-Montana, Icogne et Lens veulent racheter les golfs de leur territoire. Quitte à recourir à une procédure d'expropriation.

Plus de «Suisse»

Les communes valaisannes de Crans-Montana, Icogne et Lens souhaitent acheter la totalité des parcelles des golfs «Ballesteros» et «Nicklaus», actuellement en mains privées. Leur objectif: garantir la pérennité des activités qui s'y déroulent.

Actuellement, 80% des terrains de golf appartiennent à des propriétaires privés, regroupés en syndicat. Le reste est détenu par le Golf-Club Crans-sur-Sierre et les collectivités publiques.

Pour les trois communes du Haut-Plateau, «la multiplication des propriétaires augmente le risque de blocages décisionnels», expliquent-elles mardi dans un communiqué. Cela pourrait avoir des conséquences «potentiellement graves» si ces privés devaient refuser ou empêcher la pratique de certains loisirs.

Le précédent de 2018

Ces terrains servent en effet au golf en été, mais aussi à divers autres loisirs en hiver (ski de fond et alpin, activités de glisse, promenades). Tout au long de l'année, ils accueillent aussi les activités plein air organisées devant le Performance Center.

Les trois communes rappellent que la station de Crans-Montana a déjà vécu un tel blocage en 2018, lorsque les remontées mécaniques avaient été fermées durant les vacances de Pâques. Cet événement illustre «les effets qu'un désaccord peut avoir sur l'ensemble de la station», poursuit le communiqué.

Procédure d'expropriation

Les trois communes du Haut-Plateau disent avoir décidé en août dernier de racheter les parcelles. Les propriétaires ont ensuite été informés et une offre d'achat «de gré à gré» a été envoyée ce lundi.

Si un propriétaire devait refuser, les communes ont d'ores et déjà décidé de recourir à une procédure d'expropriation.

«Le Tribunal fédéral a déjà confirmé qu'une expropriation en vue d'aménager une infrastructure touristique était admissible»

Et d'ajouter que le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal ont à plusieurs reprises confirmé «la validité des bases légales actuellement en vigueur, notamment celles prévues par la loi cantonale sur l'expropriation et la loi cantonale sur le tourisme.»

A noter finalement que chaque commune souhaite acquérir les parcelles sur sa juridiction. Quant à la commune d'Icogne, elle achètera quelques parcelles à la commune de Lens. (jzs/ats)