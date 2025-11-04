assez dégagé
Lausanne

On a testé ce nouveau mini-golf-bar ultra kitsch à Lausanne

Un rideau de douche qui rappelle Psycho, des dinosaures en plastique, un bunker façon Fifty Shades of Grey... Bienvenue chez Rollers, le nouveau mini-golf-bar qui attire les Lausannois dans cet étrang ...
Image: watson

On a testé un bar très bizarre à Lausanne

Un rideau de douche qui rappelle Psycho, des dinosaures en plastique, un bunker façon Fifty Shades of Grey... Bienvenue chez Rollers, le nouveau mini-golf-bar qui attire les Lausannois dans un étrange sous-sol au Flon. On a testé.
04.11.2025, 18:5004.11.2025, 18:50
Margaux Habert
Margaux Habert

Ni chic, ni sobre, ni discret. A Lausanne, ce nouvel établissement hybride, mi-bar, mi-mini-golf, mise sur le bizarre assumé pour séduire une clientèle qui n’a pas peur du ridicule.

Ouvert depuis fin septembre, le lieu ne ressemble à rien de ce qui existait jusqu’ici en ville. Neuf pistes, un bar, des snacks, et surtout, une esthétique volontairement déroutante, entre parodie de parc d’attraction et installation immersive bricolée sous acide.

Vidéo: watson

Du mini-golf perché (dans tous les sens du terme)

Rollers, c’est son nom, joue à fond la carte de l’expérience décomplexée, où l’on vient autant pour rater ses coups que pour observer les autres tenter de garder leur dignité sous une visière verte, un cocktail à la main. En soirée, le spot affiche déjà complet certains jours. Le patron nous souffle de penser à réserver si on veut s’assurer une partie.

La clientèle? Groupes d’amis, collègues de bureau, couples en date ou touristes tombés là par hasard. Les enfants sont eux aussi les bienvenus; Rollers laisse le soin aux parents d’expliquer pourquoi il y a des fouets dans le trou inspiré de Fifty Shades of Grey, ou pourquoi il y a un couteau et un rideau ensanglanté dans celui qui reprend les codes du film Psycho.

Après Genève et Berne (et bientôt Bâle), Rollers s'installe à Lausanne et s’ajoute ainsi à la liste des lieux hybrides, un peu jeu, un peu bar, un peu bizarre. Au niveau des tarifs, comptez 20 francs par personne par partie, sans limite de temps.

