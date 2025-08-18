Gravement blessé dans une crevasse, il décède à l'hôpital de Sion

L'homme a été évacué par Air-Glaciers (image d'illustration).Keystone
En Valais, une chute dans une crevasse du glacier du Mont Rose s'est révélée mortelle. Le blessé est décédé à l'hôpital.
Un couple d'alpinistes a découvert dimanche après-midi un homme grièvement blessé dans une crevasse du glacier du Mont Rose à Zermatt (VS).
L'homme a succombé à ses blessures dans la soirée à l'hôpital de Sion, indique lundi la police cantonale valaisanne.
La victime est un ressortissant polonais de 34 ans. Le couple d'alpinistes l'avait repéré en entendant des appels à l'aide provenant d'une crevasse.
L'homme a pu en être extrait avec l'aide d'un hélicoptère d'Air Glaciers. Il a reçu des soins sur place avant d'être transféré à l'hôpital, précise la police dans un communiqué.
