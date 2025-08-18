ciel clair18°
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Mont Rose: blessé dans une crevasse, il décède à Sion

Un h
L'homme a été évacué par Air-Glaciers (image d'illustration).Keystone

Gravement blessé dans une crevasse, il décède à l'hôpital de Sion

En Valais, une chute dans une crevasse du glacier du Mont Rose s'est révélée mortelle. Le blessé est décédé à l'hôpital.
18.08.2025, 22:5318.08.2025, 22:53
Plus de «Suisse»

Un couple d'alpinistes a découvert dimanche après-midi un homme grièvement blessé dans une crevasse du glacier du Mont Rose à Zermatt (VS).

L'homme a succombé à ses blessures dans la soirée à l'hôpital de Sion, indique lundi la police cantonale valaisanne.

La victime est un ressortissant polonais de 34 ans. Le couple d'alpinistes l'avait repéré en entendant des appels à l'aide provenant d'une crevasse.

L'homme a pu en être extrait avec l'aide d'un hélicoptère d'Air Glaciers. Il a reçu des soins sur place avant d'être transféré à l'hôpital, précise la police dans un communiqué.

(ats/acu)

Plus d'articles sur le Valais

Christophe Darbellay sur le loup: «C’est la définition même du populisme»
de Sven Papaux
4
«Un gars nerveux et spécial»: sur les lieux du double assassinat de Sion
de Cynthia Ruefli
1
Un géant américain rachète Crans-Montana
Le Valais fait vaciller la stratégie énergétique suisse
de Benjamin Rosch
2
Thèmes
La canicule et les incendies ne laissent aucun répit à l'Europe du Sud
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les meilleures piscines de Suisse selon Google
2
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
3
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
Arrestation de l'auteur présumé d'agressions sexuelles à Bienne
Un homme de 28 ans accusé de plusieurs agressions sexuelles dans la ville de Bienne a été arrêté par les autorités bernoises.
Un homme soupçonné d'avoir harcelé et agressé sexuellement plusieurs femmes en l'espace de deux heures le 17 juillet à Bienne a été arrêté. L'auteur présumé de ces agressions, âgé de 28 ans et domicilié dans le canton de Berne, a été arrêté jeudi dernier et placé en détention provisoire.
L’article